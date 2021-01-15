شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد ثنائية رمضان صبحي في شباك المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل رمضان صبحى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، في المنافسة على لقب هداف الدورى المصرى الممتاز، وذبك بعدما سجل هدفين في شباك المقاولون العرب، بالمباراة التي جمعتهما عصر اليوم الجمعة، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتي انتهت بفوز بيراميدز 3-1.

ويتقاسم رمضان صبحى صدارة ترتيب هدافى الدورى مع محمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب الأهلى، وأحمد سمير جناح طلائع الجيش، حيث سجل كل منهم حتى الآن 4 أهداف، ليتشعل الصراع على اللقب مبكرًا.

وجاء ترتيب هدافي الدوري كالتالي:

رمضان صبحي، محمود كهربا، أحمد سمير: 4 أهداف.

عمر كمال، إمام عاشور، وليد سليمان، محمد شريف، حسام حسن، والتر بواليا، شريف دابو، مروان حمدي: 3 أهداف.