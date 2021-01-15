شكرا لقرائتكم خبر عن هانسل يحسم لقب رالي داكار.. وثلاثة ألقاب لأمريكا الجنوبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اقتنص السائق الفرنسي ستيفان بيترهانسل لقب رالي داكار السعودية 2021 في فئة السيارات، ليعزز السائق البالغ من العمر 55 عاماً رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بالرالي العريق ويصل مجموع ألقابه إلى 14، ويصبح أول سائق يتمكن من الفوز برالي داكار في ثلاث قارات مختلفة.

ووصل رالي داكار السعودية 2021 اليوم إلى آخر مراحله، حيث انطلقت المرحلة الثانية عشرة من ينبع وانتهت في جدة، وامتدت لمسافة 452 كيلومتراً منها 225 كيلومتراً مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت، وأنهاها الإسباني حامل اللقب كارلوس ساينز في المركز الأول، متبوعاً بالقطري ناصر العطية ثانياً وبيترهانسل ثالثاً، ليحافظ العطية على مركزه الثاني في الترتيب العام بفارق 15 دقيقة عن بيترهانسل، ومن خلفه ساينز ثالثاً بفارق ساعة عن الصدارة.

وفي تصريحه عقب الوصول إلى خط النهاية والفوز بلقب داكار، قال بيترهانسل: «المشاعر لم تختلف حتى عند الفوز باللقب للمرة الـ 14، فالفوز بداكار دائماً أمر معقد وصعب، ولا يوجد فوز سهل. قد يبدو اللقب هذه المرة سهلاً عند النظر له، ولكن لم يكن من السهل أبداً الحفاظ على الفارق الصغير كل يوم مع ناصر (العطية)، وكان هناك ضغط جسدي كبير. شعرنا كل يوم أن الأمر برمته على المحك، ولكن في النهاية أدينا مهمتنا بنجاح مع (ملّاحي) إدوارد الذي يشارك للمرة الأولى بإحدى سيارات النخبة في داكار».

وأضاف بيترهانسل قائلاً: «بالتأكيد فوز اليوم يمنحني عدة أرقام قياسية، فهو الفوز رقم 14، وأصبحت المتسابق الأول الذي يفوز بها في ثلاث قارات مختلفة، وحدث ذلك في الذكرى الثلاثين لفوزي الأول منذ 30 عاماً. لديّ رحلة طويلة في رياضة المحركات، والخبرة والهدوء تلعبان دوراً كبيراً في تحقيق الفوز. أعتقد أن ما صنع الفارق هو فوز ناصر بالمرحلة الاستعراضية، وقد كان ذلك أول خطأ يرتكبه وأعتقد أنه خسر لقب داكار لأنه أراد الفوز بالمرحلة الاستعراضية».

وحسم الأرجنتيني كيفن بينافيديس لقب فئة الدراجات النارية لصالحه رغم حلوله ثانياً في المرحلة الأخيرة خلف الأمريكي ريكي برابيك، إلا أن نتائج المراحل السابقة أكدت فوز الأرجنتيني بلقب الفئة ليتفوق على برابيك الذي أصبح ثانياً في الترتيب العام، بينما حقق البريطاني سام ساندرلاند المركز الثالث في الترتيب العام رغم إنهائه مرحلة اليوم في المركز الحادي عشر. وكان النمساوي ماتياس فالكنر قد أنهى مرحلة اليوم في المركز الثالث متأخراً بأربع دقائق عن المركز الأول.

وتحدث بينافيديس عقب فوزه بلقب فئة الدراجات النارية قائلاً: «فُزت برالي داكار وأنا سعيدٌ بذلك. بالتأكيد ارتكبت بعض الأخطاء، فمن المستحيل أن تخوض رالي متكاملاً، ولكن المهم هو الاستمرار دائماً، والبقاء هادئاً والحفاظ على التركيز والعمل بجد كل يوم. كنت قلقاً في المرحلة الخاصة الخامسة، حيث تعرضت لحادثٍ على سرعةٍ عالية وارتطم رأسي بالأرض وأصبت بكاحلي وشعرت بألمٍ شديد. في ذلك اليوم قلت ربما انتهى الرالي بالنسبة لي، ولكنني استمررت بالضغط، والآن لا زلت أعاني من بعض الألم، ولكن شعوري بالسعادة أكبر من الألم. أعتقد أنني فرت باللقب في الكيلومترات الأخيرة من مرحلة اليوم، فلا يمكنك التفكير بالفوز باللقب خلال الرالي، إذ عليك الحفاظ على التركيز، أنت لا تفكر بل تُركز على المرحلة ولا شيء آخر، لأن كل شيءٍ قد يتغير خلال ثانية واحدة. أنا فخورٌ للغاية بكوني أول درّاجٍ من أمريكا الجنوبية يفوز بلقب فئة الدراجات النارية، حلمت بأن أصنع التاريخ وها أنا أصنعه، وهذا رائع بالنسبة لي».

ولم تشهد فئة الدراجات الرباعية أي مفاجآت، حيث فاز الأرجنتيني مانويل أندوخار بلقب داكار السعودية 2021، متفوقاً على التشيلي جيوفاني إنريكو الذي حلّ ثانياً بفارق 33 دقيقة والأمريكي بابلو كوبيتي صاحب المركز الثالث في الترتيب العام بفارق ثلاث ساعات عن الصدارة. وكان كوبيتي قد فاز بمرحلة اليوم من السباق، متقدماً على أندوخار بـ 23 ثانية فقط، بينما جاء البولندي كميل فيزنفيسكي ثالثاً.

أما في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، فتمكن التشيلي فرانسيسكو لوبيز كونتاردو من حسم لقبها لصالحه، متفوقاً على الأمريكي أوستن جونز والبولندي آرون دومزالا، ليستمر الترتيب العام على وضعه دون تغيير. وفاز البريطاني كريس ميك بمرحلة اليوم، وجاء من خلفه البرازيلي رينالدو فاريلا ثانياً ثم البولندي ميشال غوكزال ثالثاً.

وسيطرت روسيا تماماً على فئة الشاحنات كما كان متوقعاً، حيث حسم السائقون الروس المراكز الثلاثة الأولى لصالحهم، وفاز فريق الروسي ديميتري سوتنيكوف باللقب، بينما أتى فريق أنطون شيبالوف ثانياً وفريق آيرات مارديف ثالثاً. وكانت مرحلة اليوم قد شهدت منافسة شديدة، حيث أنهاها التشيكي مارتن ماسيك أولاً ومن خلفه جاء سوتنيكوف ثانياً بفارق أربع ثوان فقط ثم شيبالوف ثالثاً بفارق دقيقة عن ماسيك.

وأعرب الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن فخره وسعادته بوصول رالي داكار السعودية 2021 إلى خط النهاية، وقال: «نصل اليوم إلى نهاية مغامرة داكار الثانية على أرض المملكة التي عشنا خلالها الإثارة والحماس على مدار أسبوعين من التحدي الذي خاضه المتسابقون في مواجهة الظروف القاسية والتضاريس الفريدة لصحراء المملكة. الكل فائز اليوم، سواءً من تمكنوا من تحقيق المراكز الأولى أو الذين قهروا التحدي ووصلوا إلى خط النهاية، أو حتى من فازوا في تحديهم لأنفسهم وقرروا المشاركة في الرالي الأصعب والأقسى. وبالتأكيد نحن كذلك كمحبين لرياضة المحركات والمغامرة فزنا بأن عشنا هذه التجربة التي لا تنسى، فهنيئاً لنا جميعاً في عائلة داكار السعودية».

وأضاف قائلاً: «وبينما نطوي اليوم صفحةً من صفحات رالي داكار السعودية، يبدأ الحلم من جديد ونتطلع مرةً أخرى لنسخة قادمة من السباق على أرض صحراء المملكة وطبيعتها الفريدة وبين شعبها الكريم المضياف، فإلى لقاءٍ متجدد في داكار السعودية 2022».

وكان رالي داكار السعودية 2021 قد انطلق في 3 يناير من جدة واستمر على مدار 13 يوماً واثنتي عشرة مرحلة مرّت بمناطق مختلفة في أنحاء صحراء المملكة الشاسعة بامتداد حوالى 7500 كيلومتر، وبمشاركة 498 متسابقاً من جميع أنحاء العالم. وتستضيف المملكة الرالي الأكثر تحدياً في العالم في إطار اتفاقية طويلة المدى لتنظيم عشر نسخ من السباق.