مصير كأس العالم للأندية بعد انسحاب أوكلاند سيتي.. ومنافس الأهلي المحتمل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

انسحب أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الجمعة، من بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير المقبل.

وأخطر النادي النيوزيلندي، الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، أنه فى ضوء جائحة كورونا وتدابير الحجر الصحى التى تتطلبها سلطات نيوزيلندا، لن يتمكن النادي من المشاركة في كأس العالم للأندية.

وقال "فيفا" في بيان رسمى: "على الرغم من التبادلات المنتظمة بين فيفا والنادى والاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم في الأيام الأخيرة، إلا أن متطلبات سلطات نيوزيلندا فيما يتعلق بالعزل والحجر الصحي تتجاوز اختصاص الفيفا، وبالتالى فلم يكن من الممكن الوصول إلى حل".

وينفذ فيفا بالتعاون مع السلطات القطرية بروتوكول طبي وأمني شامل يوفر الضمانات اللازمة لحماية صحة وسلامة جميع المشاركين في المسابقة.

وبعد انسحاب أوكلاند سيتي، فإن منافسات كأس العالم للأندية ستنحصر بين 6 أندية فقط، وهي الدحيل القطري والأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني وأولسان هيونداي وتيجريس يو أن إل اليابانى، فيما يحدد الفائز بنهائي ليبرتادوريس والمقرر في 30 يناير ممثل أمريكا الجنوبية.

وتأهل فريق الدحيل القطري بطل الدوري في بلاده إلى الدور التالي من المونديال، بعد انسحاب أوكلاند سيتي، حيث كان من المفترض أن يتواجه الفريقان في الدور الأول للبطولة.

ولن تقام مباراة الجولة الأولى وسيبدأ الدحيل المنافسة من الدور الثاني بخلاف ذلك يبقى شكل المنافسة بلا تغيير.

منافس الأهلي

وبذلك سيواجه الأهلي، بطل دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي 2020-2021، أحد ثلاث فرق في دور الثمانية، بعد انسحاب اوكلاند سيتي.

وسيلتقي الأهلي مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل دوري أبطال آسيا، أو الدحيل بطل الدوري القطري، أو تيجريس أونال المكسيكي بطل أمريكا الشمالية "دوري أبطال الكونكاكاف".

ومن المقرر أن تجرى قرعة المواجهات المباشرة في مدينة زيورخ السويسرية في الـ 19 من يناير المقبل.