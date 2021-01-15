طلائع الجيش يوضح لمصراوي صحة مشاركة ناصف أمام دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد أحمد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، أن ما قاله ماجد سامي مالك وادي دجلة بشأن اشراك محمد ناصف لاعب الفريق أمام فريقه وهو " موقوف" غير صحيح.

وقال المهدي في تصريحات خاصة لمصراوي، إن اتحاد الكرة يرسل لكل فريقه قبل كل مباراة اخطار للاعب الذي حصل على انذارات و مدة ايقافه.

وأوضح أن محمد ناصف تعرض للايقاف من قبل وغاب عن مباراة غزل المحلة الذي شارك بها حسين السيد.

وأشار إلى أن ناصف عاد في مباراة الزمالك الماضية ثم شارك في مباراة وادي دجلة التي اقيمت اليوم.

وأتم:" الفريق يقدم أداء مميز مع عبدالحميد بسيوني المدير الفني للفريق ونثق في جميع اللاعبين والجهاز الفني".