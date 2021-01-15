منافس الزمالك.. مهاجم الترجي يقترب من الرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية تونسية، أن إدارة الترجي الرياضي التونسي قررت التفريط في خدمات المهاجم طه ياسين الخنيسي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "الصباح" التونسية، فإن الخنيسي سيغادر الترجي إذا تلقى عرضًا مناسبًا نظرًا للمستوى السيء الذي يقدمه اللاعب رفقة "باب سويقة" في الفترة الماضية.

وأضافت الصحيفة، أن المدافع إلياس الشتي سيغادر أيضًا الترجي في سوق الانتقالات الشتوية خاصة أن اللاعب أصبح بعيدًا عن حسابات المدرب معين الشعباني.

وأشارت الصحيفة التونسية، إلى أن إدارة الترجي دخلت في مفاوضات مع مدافع أجنبي من أجل الحصول على خدماته في الميركاتو الشتوي الجاري.

وكان الترجي تلقى ضربة قوية يوم الأربعاء الماضي بالخسارة من الصفاقسي بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الطيب المهيري" ضمن قمة الجولة الثامنة.

جدير بالذكر أن الترجي يعتبر منافس الزمالك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث كانت أسفرت قرعة مرحلة المجموعات تواجد الفريقين في المجموعة الرابعة رفقة الثنائي مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي.