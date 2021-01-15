المقاولون العرب يكشف لمصراوي مصير عماد النحاس بعد ثلاثية بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

كشف محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، أن مدرب الفريق عماد النحاس مستمر في منصبه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المشرف على فريق الكرة بالمقاولون في تصريحات خاصة عبر "يلا كورة"، أن ما تردد عن رحيل النحاس غير صحيح، مشددًا أن الفريق يواجه سوء حظ كبير في الفترة الجارية.

وأشار، إلى أن لاعبي المقاولون تعاهدوا على تحقيق الفوز في المباريات المقبلة، وتقديم أداء مميز مثل الموسم الماضي.

ويمر فريق المقاولون العرب بفترة سيئة على مستوى النتائج كان آخرها الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في لقاء أقيم على ملعب "الدفاع الجوي" ضمن حسابات الأسبوع السابع من مسابقة دوري we المصري.

ويتواجد حاليًا فريق المقاولون العرب في المركز السادس عشر برصيد أربع نقاط حققها من ست مباريات بعد الفوز في مباراة والتعادل في مباراة والخسارة في أربع مباريات.

جدير بالذكر أن فريق المقاولون العرب سيكون أمامه مباراة صعبة مساء الخميس المقبل عندما يواجه بطل الدوري الموسم الماضي والمتصدر حاليًا فريق الأهلي ضمن حسابات الجولة التاسعة من مسابقة دوري we المصري.