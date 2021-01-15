مران الزمالك.. مشاركة ساسي ومصطفى.. وتدريبات تأهيلية لأحداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

عاد فريق الزمالك، مساء اليوم الجمعة، لاستئناف مرانه الجماعي تحت قيادة المدرب جايمي باتشيكو، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة بعد الفوز على المصري

وعقد باتشيكو جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وجه خلالها الشكر لكل اللاعبين على الأداء الجيد الذي ظهر به الفريق بالمباريات الماضية ببطولة الدوري.

وشهد مران الزمالك مشاركة الثنائي مصطفى محمد، وفرجاني ساسي بشكل طبيعي خلال تدريبات اليوم الجمعة.

وخاض المغربي حميد أحداد تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

ويعاني أحداد من الإصابة بشد في العضلة الضامة، ويخضع حاليا لفترة تأهيل للتعافي من إصابته قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

وانتظم محمود عبدالرحيم جنش حارس الفريق، في التدريبات الجماعية المقامة، حيث شارك في المران الجماعي مع الثنائي محمد أبوجبل ومحمد عواد بعد أن تعافى من إصابته في العضلة الضامة التي تعرض لها في الفترة الماضية.

وخاض محمد عبد الشافي تدريبات منفردة في صالة الجيمانزيوم بالنادي في إطار البرنامج التجهيزي الذي يخضع له لزيادة معدلات اللياقة البدنية استعدادا للمباريات المقبلة بعد تعافيه من إصابته في الكتف التي تعرض لها قبل عدة شهور.

وخلال مران الزمالك، تعرض كريم بامبو لكدمة في وجه القدم وذلك خلال التقسيمة الفنية للفريق.

وفضل الجهاز الطبي للزمالك منح بامبو راحة من الجزء المتبقي من التدريبات لحين الاطمئنان عليه.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة بمسابقة دوري we المصري الممتاز والمقررة إقامتها مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة للبطولة.