بث مباشر | شاهد مباراة روما ولاتسيو في الدوري الايطالي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب لمباراة “روما ولاتسيو” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 15-1-2021 ضمن الجولة 18 من الدوري الايطالي.

ينقل بث مباشر مباراة “روما ولاتسيو” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي المصري “أحمد الطيب”.

وتقام مواجهة روما ولاتسيو على ملعب الأوليمبيكو، بإدارة من الحكم الايطالي “دانييلي أورساتو”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

يدخل نادي لاتسيو هذا الصدام وهو في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الايطالي وبفارق ست نقاط عن جارهم العدو وخصمه الليلة روما الذي يتواجد في المركز الثالث.

وحقق نادي لاتسيو اخيرًا فوزين متتاليين في الايطالي لأول مرة هذا الموسم، فبعد فوزه على “فيورنتينا” في الجولة 16، عاد لينتصر على “بارما” في الجولة الماضية.

وخطف روما نقطة ثمينة في الجولة الماضية من أمام “انتر ميلانو” بعدما سجل له المدافع “جيانلوكا مانشيني” هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، ليحقق رقمًا مميزًا حيث لم يخسر سوى مرة واحدة فقط في آخر ثماني مباريات بالدوري الايطالي هذا الموسم (فاز في 5، وتعادل في 2).

وجمع لاتسيو 28 نقطة حتى الآن من 17 مباراة، فاز في 8 مباريات، وتعادل في 4، وخسر 5، وسجل لاعبوه 27 هدف، واهتزت شباكه 25 مرة، فيما يمتلك روما 34 نقطة، انتصر 10 مرات، وتعادل في 4، وتلقى 3 هزائم، وسجل 37 هدف، واستقبل مرماهم 26.

ويتفوق روما على لاتسيو من حيث المواجهات المباشرة ايضًا، حيث فاز عليهم في 55 مباراة، مقابل 39 للنسور، فيما سيطر التعادل على 60 لقاء.

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