سوق الانتقالات | اتحاد الجزائر يسعى لاتمام صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي

يخطط نادي اتحاد الجزائر المنافس بالدوري الجزائري لإجراء تعاقدات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية لتحسين أداء ونتائج الفريق بعد البداية المتعثرة مع انطلاق الموسم الجديد.

وكشف عاشور جلول، رئيس نادي اتحاد الجزائر في تصريحات للإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة، أن الفريق يستهدف التعاقد مع لاعبين جدد على مستوى خطي الهجوم والوسط خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما تبين حاجته لتدعيمات جديدة.

وأوضح جلول، أن اتحاد الجزائر سيستغني عن لاعبين فشلوا في إثبات أنفسهم، مُشيدًا في نفس الوقت بالصحوة التي سجلها الفريق مُؤخرًا بتحقيقه انتصارين متتاليين.

وأشار إلى أن الجهاز الفني قام بتصحيح العديد من الجوانب الفنية خاصة فيما يتعلق باختيار التشكيل الأساسي وتمركز اللاعبين وهو ما أنعكس إيجابيًا على أداء المجموعة ككُل.

ويحتل اتحاد الجزائر المركز الـ11 على جدول ترتيب الدوري الجزائري بـ8 نقاط مناصفة مع نادي بارادو واتحاد بسكرة وشبيبة سككيدة.