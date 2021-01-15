المولودية في اختبار صعب أمام وفاق سطيف في قمة الدوري الجزائري

قال نبيل نغيز المدير الفني لنادي مولودية الجزائر أن نتيجة المباراة التي يلتقي فيها فريقه مع مضيفه وفاق سطيف المتصدر، غدًا السبت، في قمة مباريات المرحلة الثامنة من الدوري الجزائري مهمة جدًا من الناحية المعنوية وليست حاسمة.

ويتخلف مولودية الجزائر الوصيف عن وفاق سطيف بـ5 نقاط، علمًا بأنه يملك مباراة مؤجلة سيلعبها مطلع الشهر المقبل أمام مضيفه شبيبة الساورة.

وقال نغيز، للإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة :”نتيجة مباراة الغد مهمة جدًا من الناحية المعنوية خاصة لمولودية الجزائر، فإذا فزنا بنتيجتها أو حققنا نتيجة إيجابية أخرى فإن ذلك سيمنحنا دفعة فيما تبقى من مشوار. أما بالنسبة لوفاق سطيف فحتى في حالة فوزه فان الدوري لا يزال طويلًا، ويمكن للأندية المتعثرة حاليًا العودة بقوة في باقي الجولات”.

وأكد نغيز أن مولودية الجزائر يسعى لتقديم أداء كبير يليق بسمعة الفريق وطموحاته الكبيرة هذا الموسم وإسعاد جماهيره الكبيرة، موضحًا أن الفريق تجاوز بسرعة خيبة التعادل أمام ضيفه مولودية وهران 1/1، في الجولة الماضية.

ورجح نغيز، غياب لاعب خط الوسط الإيفواري داودي إيسلا، وهداف الفريق سامي فريوي، عن المباراة بدعوى عدم الجاهزية، لكنه ظهر واثقًا من قدرة بقية اللاعبين خاصة أصحاب الخبرة على تقديم الأداء الذي يليق بسمعتهم.

من جهته أكد نبيل الكوكي المدير الفني لنادي وفاق سطيف أن لاعبيه جاهزين ومحفزين للمباراة التي قال إنها تجمع بين فريقين كبيرين يمران بفترة إيجابية.

وقال الكوكي في تصريح للموقع الرسمي لنادي وفاق سطيف :”استعداداتنا لهذه المواجهة كانت عادية رغم أن نقاطها مُهمة جدًا. من يريد الفوز بلقب الدوري عليه أن يفوز بأكبر عدد من المباريات خاصة تلك التي يلعبها داخل القواعد. نحن على اتم الاستعداد لهذه المباراة رغم أننا لم نصل بعد إلى الفعالية التي أريدها”.

واضاف :”هي مباراة بين فريقين طموحهما دائمًا هو التتويج بالألقاب. نتوقع أن تكون حماسية وترقى لمستواهما الحالي. نحن لم نفز بأي لقب بعد، واللاعبون يدركون هذا جيدًا”.

وأضاف الكوكي أن الفريق سيفتقد جهود القائد أكرم جحنيط، للإصابة، والمدافع حسين لعريبي، الذي لم يستعد بعد كامل لياقته.