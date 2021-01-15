بث مباشر | شاهد مباراة الهلال والاهلي في الدوري السعودي “كورة اون لاين”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الهلال والاهلي” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 15-1-2021 ضمن الجولة 13 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل بث المباشر مباراة “الهلال والاهلي” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “فهد العتيبي”، كما ينقل على القناة الثانية بصوت المعلق “مشاري القرني”.

وتقام مواجهة الهلال والاهلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:10 بتوقيت السعودية، 19:10 بتوقيت مصر، 17:10 بتوقيت جرينتش.

سيكون ملعب الجوهرة المشعة مسرحًا للقاء ناري وحاسم على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بين “الهلال والاهلي”، حيث يفصل صاحب المركز الأول “الزعيم” ثلاث نقاط عن “الراقي” الذي يتواجد في المركز الثالث.

وحصد نادي الهلال 25 نقطة حتى الآن من 12 مباراة، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 4، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 20 هدف، واستقبلت شباكه 8 أهداف كثاني أقوى دفاع في المسابقة بعد التعاون.

في المقابل، يمتلك الاهلي في جعبته 22 نقطة من 12 مباراة، انتصر في 7، وتعادل في لقاء وحيد، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 19 هدف، واهتزت شباكه 20 مرة كأضعف خط دفاع في المركز السبع الأولى.

ويتمنى نادي الشباب الذي انتصر على العين أمس لحساب الجولة الحالية، خسارة الهلال او تعادل الفريقين، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

وبعيدًا عن طموحات الليث الأبيض، يمني الهلال والاهلي النفس في العودة إلى سكة الانتصارات، حيث تعادل الموج الأزرق في آخر 3 مباريات، فيما تعرض الامبراطور للخسارة في آخر مباراتين.

والتقى الهلال والاهلي 24 مرة في الدوري السعودي، فاز الزعيم 11 مرة مقابل 4 مرات فقط للراقي، فيما سيطر التعادل على 9 مواجهات.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر كورة اون لاين مباراة الهلال والاهلي اليوم

..