بايرن ميونخ يستعيد ثلاثة لاعبين مؤثرين قبل لقاء فرايبورج في الدوري الالماني

بات من المقرر عودة الثلاثي ليون جوريتسكا وإيريك ماكسيم تشوبو موتينغ وكينجسلي كومان، لفريق بايرن ميونخ حينما يواجه فرايبورج في بطولة الدوري الألماني (بوندسليجا) يوم الأحد المقبل.

وقال هانز فليك المدير الفني للفريق، اليوم الجمعة، إن الثلاثي باتوا قادرين على أداء التدريبات مع الفريق، وذلك عقب غيابهم عن مباراة الفريق أمام هولشتاين كيل في كأس ألمانيا، والتي شهدت خروج الفريق البافاري من المسابقة بركلات الترجيح.

ودافع فليك عن مارك روكا لاعب وسط الفريق، وهو الوحيد الذي أضاع ركلة جزاء في المباراة قائلًا: ” كفريق نحن من أهدرنا فرصة الفوز بتلقينا هدف التعادل في اللحظات الأخيرة”.

وأضاف: “لقد أضاع ركلة الجزاء وهذا جزء من كرة القدم يجب أن نتجاوزه”.

ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماني (بوندسليجا) بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه فريق لايبزج، لكنه ربما يصبح مطالبًا بأستعادة صدارته مجددًا، في حال فاز لايبزيج على فولفسبورج قبل يوم من مواجهة بايرن ميونخ مع فرايبورج.

وتعرض دفاع الفريق البافاري للعديد من الانتقادات بسبب أخطاء غير معتادة وقع فيها لاعبوه، لكن فليك أكد أنه يرغب في تجاهل خيبة الأمل التي تعرض لها الفريق في المرحلة الماضية.

وأضاف فليك: “الأمر متروك لنا في الطريقة التي نلعب بها على المستوى الدفاعي، الفريق بأكمله يحتاج لأن يكون أفضل”.

وكان خروج بايرن ميونخ من الدور الثاني من كأس ألمانيا، بمثابة صدمة للفريق الذي تلقى هزيمته الأولى في الكأس أمام فريق من الدرجات الأدنى منذ عام 2004 حينما خسر أمام فريق آخن في دور الثمانية للمسابقة.

وتابع فليك: عام 2020 لم يكن عامًا عاديًا بالنسبة لبايرن ميونخ أيضًا، كنت أتوقع أن يشهد أداءنا تراجعًا طفيفا”.

وأوضح : “الفريق حقق طفرة كبيرة بشكل جنوني في نهاية العام، وكان علينا أن نعايش تجربة صعبة يوم الأربعاء الماضي، خاصة حينما تلقت شباكنا هدفًا في الدقيقة الأخيرة”.

واختتم فليك تصريحاته قائلًا: “الفريق الكبير دائمًا ما يتميز بقدرته على العودة إلى المسار الصحيح حينما لا تكون الأمر تسير على ما يرام، نريد أن نبدأ في ذلك في أقرب وقت ممكن”.