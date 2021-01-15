الامارات | بالصور.. مجهولون يحطمون تميمة مونديال اليد في مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مجهولون يحطمون تميمة مونديال اليد في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام مصرية عن قيام مجهولون بتحطيم التميمة الخاصة بكأس العالم لكرة اليد المقامة حالياً في مصر.

وذكرت صحيفة الشروق أنه قام مجهولون بتحطيم تميمة كأس العالم لكرة اليد أثناء نصبه بمدينة 6 أكتوبر المصرية.

وأضافت: "المختصون قاموا بوضع مجسم لتميمة البطولة كنوع من الترويج لبطولة كأس العالم لكرة اليد، ولكن تم تحطيم المجسم من دون التعرف على هوية الفاعل".

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