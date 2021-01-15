شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل لاعبى مونديال اليد للعالم: «استمتعوا معنا بمصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل المنتخب الوطنى الأول لكرة اليد، اختبارا جديدا عندما يلاقى منتخب مقدونيا فى السابعة مساء اليوم السبت، على الصالة المغطاة باستاد القاهرة، وذلك ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة بالسابعة لمونديال اليد المقام حاليا فى مصر.

يبحث نجوم الفراعنة بقيادة المدير الفنى باروندو جارسيا، عن الفوز الثانى للاقتراب من الحصول على تأشيرة التأهل للدور الرئيسى بالمونديال، ويراهن المدرب على الروح العالية التى منحها الانتصار الأول للفراعنة على تشيلى بنتيجة 35 / 29 فى انطلاق البطولة، وحرص جارسيا على عقد جلسة مع لاعبيه، بحضور هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى، فى فندق الإقامة لتحفيزهم على مواصلة العروض القوية بالبطولة، بجانب تصحيح الأخطاء التى وقع فيها الفريق فى جولة الافتتاح، وسادت حالة من الارتياح داخل معسكر المنتخب بعد تعافى أحمد الأحمر نجم الفراعنة من الإصابة التى شكا منها وأبعدته عن مباراة الافتتاح. وتضم قائمة الفراعنة مجموعة من أفضل العناصر هم: كريم هنداوى وعصام الطيار وعمر الوكيل وأحمد مؤمن وعلى زين ويحيى الدرع وحسن قداح وأحمد هشام السيد وسيف الدرع وإسلام حسن ويحيى خالد وأحمد الأحمر ومحسن رمضان ومحمد سند وأكرم يسرى ومحمد ممدوح هاشم وإبراهيم المصرى ووسام نوار وعبد الرحمن فيصل وأحمد هشام سيسه.

لاعبو «السامبا» البرازيلى فى جلسة تصوير بمقر إقامتهم بالعاصمة الإدارية

على الجانب الآخر، يدخل منتخب مقدونيا اللقاء وسط ظروف صعبة بعدما نال الهزيمة فى مباراته الأولى أمام السويد، بنتيجة 32-20، ويدرك الجهاز الفنى للمنتخب المقدونى صعوبة مواجهة اليوم أمام الفراعنة الذى أصبح مصدر إزعاج للمنافسين لامتلاكه مجموعة على أعلى مستوى وقدرته على التسجيل والحفاظ على التقدم خلال المباريات الرسمية.

من جهة أخرى، وجّه العديد من لاعبى المنتخبات المشاركة فى كأس العالم لمونديال اليد، الذى تستضيف مصر فعالياته بمشاركة 32 منتخبًا، رسالة من خلال نشر صور فى الأماكن السياحية المصرية كالأهرامات والساحل الشمالى على البحر، مفادها «استمتعوا معنا بمصر» تعبيرًا عن سعادتهم وتبدد مخاوفهم قبل الحضور إلى مصر من كورونا، بعد الاطمئنان على الإجراءات الاحترازية الصارمة. يأتى ذلك، فى الوقت الذى احتفلت فيه اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد بعيد ميلاد لاعب المنتخب الألمانى «لوكاس»، وسط سعادة لاعبى المنتخب الألمانى والجهاز الفنى للفريق. وقدم مرافق الفريق الألمانى ميدالية فضية محفورًا عليها اسم اللاعب باللغتين الفرعونية والإنجليزية.

منتخب ألمانيا داخل فندق إقامته بمنطقة الأهرامات

وأعرب اللاعب عن عميق شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال ودفء المشاعر من الشعب المصرى، وكذلك لم يتوقع المفاجأة بهذه الهدية الجميلة. من جانبه، قدم المنتخب الألمانى هدية تذكارية عبارة عن «تى شيرت» الفريق لمرافقى المنتخب تقديرًا لجهودهم. وأكد ممدوح الششتاوى، رئيس لجنة الإقامة والإعاشة، أن اللجنة المنظمة تسعى لإقامة متميزة وذكريات رائعة لجميع ضيوف مصر، وأن نشر لاعبى المنتخبات المشاركة فى المونديال صورهم فى الساحل الشمالى أو فى الأهرامات وأماكن الإقامة خير تتويج للسياحة المصرية وأكبر رسالة بأن مصر آمنة.

فى سياق مختلف، فى إطار التنسيق المستمر لتطبيق جميع الضوابط الصحية الخاصة ببطولة العالم لكرة اليد، والتى تستضيفها مصر حاليًا بمشاركة 32 دولة، اتفق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على البدء فى إجراء تحليل «pcr» لفيروس كورونا المستجد كل 24 ساعة لجميع الفرق المشاركة فى البطولة وأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق والفرق الطبية وجميع المشاركين والمتواجدين داخل الفقاعة الطبية. يأتى ذلك فى إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من قِبَل وزيرى الشباب والرياضة والصحة لتنفيذ خطة التأمين الطبى لبطولة العالم لكرة اليد حرصًا على الاهتمام بالصحة العامة لضيوف مصر من مختلف دول العالم، وتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية تزامنًا مع جهود الدولة فى التصدى لفيروس كورونا المستجد.

منتخب اليابان فى الساحل الشمالى

يُذكر أنه تم حتى الآن إجراء 7205 تحاليل «pcr» لفيروس كورونا المستجد، لأعضاء المنتخبات والوفود المشاركة فى البطولة والعاملين بالفنادق والفريق الطبى وأعضاء اللجنة المنظمة، منذ بداية تجهيزات استقبال الوفود يوم 1 يناير الجارى حتى اليوم، وفى ذات السياق، أعلن الاتحاد الدنماركى، حامل اللقب إصابة لاعبه إيميل ياكوبسن بفيروس كورونا.