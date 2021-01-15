شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب» يتحدث عن أهمية مواجهة مانشستر يونايتد.. ورأيه في برونو فيرنانديز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، على ضرورة أن يقدم الريدز أفضل أداء له عندما يستضيف مانشستر يونايتد في آنفيلد، مساء بعد غد الأحد.

يدخل ليفربول المواجهة المرتقبة ضد يونايتد محتلًا المركز الثاني خلف فريق المدرب أولي جونار سولشاير الذي يتصدر جدول الترتيب بعد 11 مباراة لم يتذوق خلالها طعم الهزيمة، ولكن المدرب الألماني أكد في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد ظهر اليوم أن وضع الفريق في الجدول لن يؤثر على استعداد الريدز للمباراة وطريقة إدارته لها.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي ليفربول، قال كلوب: «لا نحتاج لدافع إضافي لنحقق الفوز على مانشستر يونايتد. سنلعب على أرضنا بنية الفوز، ولا نفكر في شيء آخر. وضعنا ووضعهم في الجدول لن يؤثر على استعدادنا أو تعاملنا مع المباراة. لقد جمعوا عددًا كبيرًا من النقاط المستحقة، ونحن أيضًا. الموسم لا يزال طويلًا، لذلك ليس هناك مجال للحديث عن حظوظ أفضل لنا في حال خرجنا من المباراة منتصرين».

وأضاف: «يونايتد متصدر الآن ومانشستر سيتي أيضًا بات قريبًا منا ولعب مباراة أقل، لذا هل يجب أن نتحدث باستمرار عن الفرق الأخرى، هذا ليس نهجنا. نركز فقط على الفوز بمبارياتنا، ولكي نحقق ذلك علينا أن نقدم أفضل أداء لنا، لأن يونايتد لطالما كان ولا يزال فريقًا جيدًا».

على جانب آخر، سئل يورجن كلوب عن تقييمه لتأثير برونو فيرنانديز على أداء ونتائج مانشستر يونايتد منذ انضمامه لصفوف الأخير. وأجاب المدرب الأفضل في العالم: «إنه لاعب رائع. لقد لعبنا ضد سبورتنج لشبونة في إحدى جولاتنا الصيفية قبل انضمامه ليونايتد، وأذكر أنه أثار إعجاب الجميع في تلك المباراة. كان الجميع يعرفونه، ولكن كانت تلك أول مباراة نلعبها ضد فريق يضم برونو بين صفوفه. إنه أحد اللاعبين الذين يستطيعون صنع الفارق في كل مباراة».

وأكمل: «لقد تأقلم سريعًا مع أجواء اللعب في إنجلترا، وهو مؤثر للغاية في أداء يونايتد. أعلم أن معظم الحديث كان عن تسجيله وصناعته للأهداف، ولكنه أيضًا يقوم بالعديد من المهام الأخرى المهمة. لا أعرفه جيدًا لأتحدث عن شخصيته القيادية، ولكنه يبدو كقائد في الملعب؛ لذا، نعم، صفقة جيدة ليونايتد».

مباراة الأحد تحمل الرقم 100 لليفربول في آنفيلد في الدوري الإنجليزي منذ تولي يورجن كلوب مسئولية الإدارة الفنية للفريق في أكتوبر من عام 2015 والرقم 200 في المسابقة بشكل عام تحت قيادة المدرب الألماني.

في المباريات الـ 99 الماضية للريدز في آنفيلد، حقق الفريق 72 انتصارًا وتلقى 4 هزائم فقط، وسجل 246 هدفًا. وبسؤاله عما إذا كان فخورًا بهذا السجل المميز، أجاب كلوب: «لا، لأنني لم أفكر فيه على الإطلاق! ولا يمكنني أن أشعر بالفخر في لمح البصر. إنه سجل مقبول، ولكن من سيهتم بسجل كهذا إذا لم نحقق الفوز في المباراة القادمة. هكذا هي الحياة، وأنا لا أنظر إلى الماضي. علينا أن نواصل العمل وأن نسعى للتحسن، وهذا هو هدفنا الرئيسي. أشعر أني خضت مباريات أكثر. 200 فقط؟ إنه سجل جيد، ولكني لا أفكر فيه».

كذلك، سئل كلوب عما إذا كان قد أعطى تعليمات خاصة للاعبين فيما يخص احتفالاتهم بالأهداف في المباريات في ظل انتشار فيروس كورونا، وجاءت إجابته كالتالي: «سنحاول، وأنا أعرف حقيقة الوضع جيدًا. لقد كنت لاعبًا وأدرك صعوبة التحكم في المشاعر في تلك اللحظات، ولكننا جميعًا نعي حجم الموقف الذي نعيشه اليوم».

وتابع: «حتى الآن، جميع اللاعبين على قدر كبير من الالتزام بالإجراءات التي نتبعها في التعامل مع الفيروس والوباء، وأعلم أنهم سيحاولون الاحتفال بطريقة مناسبة، ولكن الأمر ليس سهلًا. إنه أمر غريزي، لذلك من الصعب أن يتحكم اللاعبون في مشاعرهم في هذه اللحظات. عندما تركض باتجاه المرمى وتنجح في وضع الكرة داخل الشباك ويكون عليك أن تفكر في كيفية الاحتفال في نفس اللحظة فهذا تحد كبير».

واختتم: «كرة القدم لعبة عاطفية، ولا يجب أن ننسى أن هؤلاء اللاعبين يجرون فحوصات الكشف عن الإصابة بالفيروس مرتين أو ثلاث كل أسبوع. نحن نقلص الاحتكاك بين اللاعبين إلى أقل درجة ممكنة في التدريبات خلال الأسبوع، وهذه هي اللحظات القليلة التي يجب عليهم فيها التركيز على المباراة والمهام المطلوبة منهم. كما قلت، سنحاول، وهذا كل شيء».