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قطر تفوز على أنجولا «30-25» وتتصدر المجموعة الثالثة

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخب قطر الأول لكرة اليد فوزًا هامًا على حساب نظيره أنجولا بنتيجة 30-25، في المباراة التي جمعت المنتخبين في إطار منافسات المجموعة الثالثة من كأس العالم لكرة اليد التي تحتنضها مصر في الفترة من 13 حتى 31 يناير.

تقام مباريات المجموعة على صالة برج العرب بالإسكندرية، وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم المنتخب القطري على نظيره الأنجولي بفارق هدف واحد 13/14.

بهذا الفوز يعتلي المنتخب القطري صدارة المجموعة التي تضم كرواتيا واليابان.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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