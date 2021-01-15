شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تفوز على أنجولا «30-25» وتتصدر المجموعة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخب قطر الأول لكرة اليد فوزًا هامًا على حساب نظيره أنجولا بنتيجة 30-25، في المباراة التي جمعت المنتخبين في إطار منافسات المجموعة الثالثة من كأس العالم لكرة اليد التي تحتنضها مصر في الفترة من 13 حتى 31 يناير.

تقام مباريات المجموعة على صالة برج العرب بالإسكندرية، وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم المنتخب القطري على نظيره الأنجولي بفارق هدف واحد 13/14.

بهذا الفوز يعتلي المنتخب القطري صدارة المجموعة التي تضم كرواتيا واليابان.