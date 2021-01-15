شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان يعلق على مفاوضات إنبي مع مصطفى فتحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق حلمي طولان، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي إنبي، على مفاوضات النادي البترولي مع مصطفى فتحي، لاعب الزمالك.

وقال طولان عقب فوز إنبي على سيراميكا بمنافسات الدوري الممتاز اليوم الجمعة: «شرف لي أن ينضم مصطفى فتحي لإنبي، فهو ابني ولاعب كبير بالطبع».

وواصل: «أنا من قمت بضم مصطفى فتحي للزمالك قبل 8 سنوات ماضية وأعتز به كواحد من أبنائي، وأتشرف بوجوده في إنبي».