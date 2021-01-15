شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لوزير الرياضة بفرع سيتي كلوب في شبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء إبراهيم أبولمون محافظ المنوفية، جولة تفقدية بفرع نادي سيتي كلوب بمدينة شبين الكوم، ومعهما عدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وكان في استقبال الوزير والمحافظ والسادة الزوار بسيتي كلوب شبين الكوم، محمد كامل الرئيس التنفيذي لشركة استادات القابضة والعضو المنتدب للشركة، صاحبة حقوق العلامة التجارية لسيتي كلوب.

وتفقد الوزير والمحافظ جميع المنشآت بفرع شبين الكوم وأعطى إشارة الانطلاق للنادي الذي تم الانتهاء من جميع أعمال الإنشائية به ليظهر بصورة رائعة ويضاهي أفضل وأهم الأندية في مصر والعالم.

وأبدى الدكتور أشرف صبحي فخره الشديد بما شاهده على أرض الواقع وحجم الإنجاز المبذول للانتهاء من أعمال الإنشاء والتطوير في مدة زمنية قصيرة على الرغم من التحديات الخطيرة متمثلة في انتشار فيروس كورونا وتهديد حياة البشر، ورغم ذلك ما شاهده من إنجاز يجعله فخورا للغاية.

فيما أوضح محمد كامل أن الشركة ساعية لتنفيذ فكر الدولة وتوجهها في تطوير جميع المنشآت الرياضية لتقديم الخدمة التي تليق بالمواطن المصري، وخاصة أبناء المحافظات ممن لا يحظون بنفس الخدمة المقدمة في العاصمة وكذلك بالإسكندرية.

كامل شدد على أن الشركة وفي ظل الانتشار الكبير لفيروس كورونا فإنها تطالب الأعضاء بتأجيل الحضور للنادي لحين تحسن الوضع الصحي موضحا أنهم باتوا يمتلكون ناديا عالميا سيسعدون بعضويته.