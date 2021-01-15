شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان عن انتقال أسامة جلال للزمالك: «لازم يشوف مستقبله زي قفشة»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق حلمي طولان، المدير الفني لفريق الكرة بنادي إنبي على اقتراب أسامة جلال، مدافع الفريق، من الانتقال لصفوف الزمالك في يناير الجاري.

وقال طولان في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: «مسألة بيع أسامة جلال للزمالك من عدمه أمر يخص الإدارة فهو ملك للنادي وليس لي».

وأوضح: «من وجهة نظري لا بد أن ينظر اللاعب لمستقبله وينتقل للزمالك مثله مثل باقي نجوم إنبي الذين انضموا لأندية القمة مثل محمد مجدي قفشة نجم الأهلي الحالي وغيره من لاعبي الفريق البترولي».