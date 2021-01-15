شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله: نواصل الانتصارات رغم الضغط الذي نتعرض له والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود فتح الله المدرب العام لبيراميدز، إن الفريق حقق مكاسبا كثيرة بعد الفوز على المقاولون العرب، موضحا أن من أبرز المكاسب هو الأداء المميز الذي ظهر عليه اللاعبون.

أضاف بأن الفوز على المقاولون العرب، أثبت أن لدينا لاعبين على مستوى كبير، ولديهم القدرة على تحمل الضغوط خلال الفترة المقبلة.

أشار المدرب إلى أن الفريق مقبل على مباريات صعبة خلال الفترة المقبلة ولدينا كل الثقة في اللاعبين في المرحلة المقبلة وتحقيق الفوز في المباريات وتقديم أداء مميز.

اختتم قائلا، إنه أنه منذ أول مباراة في الدوري والخسارة أمام الاتحاد والفريق يتعرض لضغط لكن لدينا لاعبين أصحاب خبرات كبيرة، ونجحت في تجاوز كل هذه الضغوط.