شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاده.. جنوب أفريقيا كلمة سر سحرية في مسيرة عصام ‏الحضري (6 مشاهد)‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتفل عصام الحضري، الحارس التاريخي للكرة المصرية بعيد ميلاده الثامن والأربعين اليوم الموافق الخامس عشر من يناير من عام 2021.

الحضري يمتلك باعاً تاريخياً خلال رحلته الطويلة في الملاعب مع الأندية التي حرس عرينها ومنتخب مصر، وسجلاً ذهبياً من الأرقام القياسية التي يصعب تكرارها، ربما يأتي في مقدمتها أنه الحارس الأكبر سناً الذي شارك في كأس العالم كذلك أمم أفريقيا، والمزيد من الانجازات النادرة.

دولة «جنوب أفريقيا»، البلد التي يتحدث سكانها 11 لغة، كانت بمثابة لغة التألق للحارس التاريخي بالكرة المصرية، ممثلةً عدد كبير من المفارقات خلال مغامرته الطويلة مع المستديرة.

«بلاد الرزافة والنعام» كما تُعرف جنوب أفريقيا، كانت كلمة السر السحرية في مسيرة «السد العالي» سواء خلال مشواره مع الأهلي أو منتخب مصر، من خلال عدة مشاهدة بارزة، نرصدها في التقرير التالي.

هدف أسطوي في مرمى فريق جنوب أفريقي

لم تصدق جماهير الأهلي ما رأيته بعينيها في ملعب القاهرة في مارس من عام 2002، حارسها يسجل هدفاً من على بُعد أكثر من 65 ياردة، نعم فعلها الحضري وسدد ضربة حرة من منتصف ملعب المارد الأحمر ارتطمت بالقائم والحارس براون بالوي وسكنت الشباك معلنةً عن ثالث أهداف فريقه في مواجهة كايزرتشيفز الجنوب أفريقي ليعانق الأهلي أول ألقابه بالسوبر الأفريقي، الحضري عاد وسجل من جديد خلال مشواره مع التعاون السعودي، ولكن يبقى هدفه في الشباك الجنوب أفريقية هو الأشهر على الاطلاق.

أول لقب رسمي مع منتخب مصر الأول

الحضري حقق لقب دورة الألعاب الأفريقية مع منتخب مصر تحت 23 عاماً «الأولمبي»، ولكن أول لقب رسمي يحققه مع منتخب الفر اعنة الأول، كان على حساب جنوب أفريقيا، فعلى الرغم من عدم مشاركته في أي مباراة بنهائيات الكان نسخة 1998 ببوركينا فاسو، إلا أن السد العالي كان ضمن قائمة الجنرال محمود الجوهري التي حققت الذهب وعانقت الكأس بعد التفوق على الأولاد في المباراة النهائية.

دموع الحضري بعد فشل بلوغ مونديال جنوب أفريقيا تدفعه إلى روسيا

المشهد الأشهر لعصام الحضري في الملاعب كان في أم درمان بعد تبخر أحلام بلوغ مونديال جنوب أفريقيا 2010 بعد الخسارة على يد المنتخب الجزائري في مباراة فاصلة على تذكرة العبور لعرس للعرس العالمي، فانهمر الحارس التاريخي للكرة المصرية في البكاء في مشهد لن تنسه جماهير المستديرة في مصر، ولكن دموع الحسرة في فشل بلوغ مونديال جنوب أفريقيا منحته العزيمة من جديد وهو ابن الـ 45 من عمره لقيادة الفراعنة في مونديال روسيا نسخة 2018 وتحطيم رقماً قياسياً تاريخياً.

عصام الحضرى يبكى بعد ضياع الحلم - صورة أرشيفية

جنوب أفريقيا وتحول تاريخي في مسيرة عصام الحضري

نقطة فارقة في تاريخ ومسيرة عصام الحضري بالملاعب، فبعد فترة شهدت تذبذب كبير في المستوى ما بين عامي 2003 و2005، وتفوق ملحوظ لحارس الزمالك وقتها عبدالواحد السيد، جاءت مباراة المنتخب المصري الودية أمام نظيره الجنوب أفريقي لتقلب الأمور رأساً على عقب، فيقدم عبدالواحد مستوى فني هزيل خلال تلك المباراة ويتسبب في خسارة الفراعنة قبل أسابيع قليلة من انطلاق نسخة 2006 من الكان الذي تحتضنه مصر، ليبلغ «وحيد» الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسن شحاتة وقتها عدم جاهزيته لخوض منافسات المسابقة القارية، ليعود عصام الحضري للصورة ويقدم واحدةً من أجمل بطولاته على الاطلاق، ويتوج على عرش حراس القارة السمراء ويكون سبباً رئيسياً في عناق أبناء النيل للقب التاريخي.

عصام الحضري - صورة أرشيفية

رحيل المعلم بعد التعثر أمام جنوب أفريقيا واستبعاد الحضري

يرحل حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر عن منصبه في 2011 عقب 7 سنوات سيظل التاريخ يذكر ما تحقق خلالها من تاريخ عريض للمعلم وكتيبة الفراعنة، فجاء التعثر أمام المنتخب الأفريقي وفقدان 5 نقاط خلال مواجهتيه بتصفيات كان 2012، ليزيح شحاتة من منصبه والتعاقد مع الأمريكي بوب برادلي، والذي أحدث نوع من الاحلال والتجديد بصفوف الفراعنة واستبعد الحضري من حساباته ويدخل في الصورة عدد آخر من الحراس في تلك الفترة أمثال أحمد الشناوي وشريف إكرامي ويظل الحضري بعيداً عن حراسة عرين منتخبنا بشكل أساسي، حتى العودة من جديد في منتصف ولاية هيكتور كوبر، بعدما لوح كثيراً بالاعتزال دولياً.

عصام الحضري ومحمد صلاح في معسكر منتخب مصر بمونديال روسيا - صورة أرشيفية

أرض الزعيم مانديلا تشهد على أفضل مباريات الحضري في التاريخ

عادت أرض الزعيم مانديلا لتمثل كلمة سر جديدة لعصام الحضري خلال مسيرته الكروية، فبعد التتويج التاريخي للفراعنة بأمم أفريقيا 2008 يتأهل منتخبنا للمنافسة على كأس القارات 2009 بجنوب أفريقيا، الحضري يقدم واحدة من أفضل مبارياته خلال مسيرته الدولية في مواجهة بطل العالم المنتخب الإيطالي، نعم السد العالي كان لقباً على مُسمى في مواجهة طوفان الأزوري، فوقف بالمرصاد أمام هجمات المنتخب المٌتوج ببطولة العالم 2006، وكان حديث العالم في تلك المباراة التاريخية التي حسمها المنتخب المصري لمصلحته في كبرى مفاجاّت كأس القارات.