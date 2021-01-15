شكرا لقرائتكم خبر عن «ثيم» يواجه مصير «نادال» في أستراليا المفتوحة للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن النمساوى دومينيك ثيم، المصنف الثالث عالميا، سيواجه نفس مصير الإسبانى رفائيل نادال، خلال مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، التي ستقام بمدينة ملبورن في الفترة من 8 إلى 21 فبراير المقبل.

حيث تم تأكيد إصابة مدربه التشيلى نيكولاس ماسو بفيروس كورونا، وبالتالى فإن حظوظ ماسو ستكون شبه معدومة لمرافقة دومينيك ثيم خلال بطولة أستراليا.

وقال والد ثيم: «سيخضع ماسو لفحص جديد في اليومين المقبلين، وفى حال كانت نتيجة الفحص سلبية قد يكون متواجدا معنا، لكن من الأكيد أنه لن يكون متواجدا في أول أسبوعين، وسأتولى تدريب ثيم ودينيس نوفاك في الوقت الحالى».

وتبدو الأمور صعبة على نيكولاس ماسو، حيث سيحتاج للحجر مدة 14 يوما في أستراليا، في حال كانت نتيجته سلبية، حتى يتمكن من الدخول إلى مرافق البطولة.

وكان كارلوس مويا، مدرب نادال، قد أعلن، في وقت سابق، أنه لن يسافر مع رافا إلى أستراليا، بسبب القيود الصارمة المفروضة، بسبب فيروس كورونا.

على جانب آخر، أثبتت الفحوصات التي أجراها البريطانى آندى موراى إصابته بفيروس كورونا المستجد، وبالتالي فإن حظوظه بالمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة تتضاءل.

ووفقا لشبكة سكاى سبورتس، فإن المصنف الأول عالميا سيقضى فترة العزل في بريطانيا، على الرغم من تمتعه بصحة جيدة.

وكان من المقرر أن يسافر موراى إلى أستراليا هذا الأسبوع عن طريق إحدى الرحلات التي خصصها منظمو البطولة، من أجل الالتزام بالحجر الصحى لمدة 14 يوما، التي فرضتها اللجنة المنظمة.

ويأمل موراى «33 عاما» أن يتمكن من السفر إلى أستراليا في حال كانت نتيجة فحصه سلبية خلال اليومين المقبلين، من أجل المشاركة في بطولة أستراليا التي تبدأ منافساتها في 8 فبراير المقبل.