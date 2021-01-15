شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوكوفيتش» يتطلع للإطاحة بـ«فيدرر» من عرشه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يأمل نجم التنس الصربى، نوفاك ديوكوفيتش، فى تحقيق انطلاقة قوية فى عام 2021، سعيًا خلف العديد من الأهداف التاريخية.

وسيبدأ ديوكوفيتش الموسم الحالى كمصنف أول عالميا، بفارق أكثر من ألفى نقطة عن ملاحقه الإسبانى، رفائيل نادال.

ومما لا شك فيه، أن أحد أبرز الإنجازات التى يطمح ديوكوفيتش فى تحقيقها، هذا الموسم، هو تجاوز رقم غريمه روجر فيدرر، الذى تربع على صدارة التصنيف من قبل، لمدة 310 أسابيع. وقد تمكن نوفاك من إنهاء 300 أسبوع، حتى الآن، كمصنف أول.

وتبدو الأمور مواتية للصربى لتخطى رقم فيدرر، خصوصا بعد التعديلات الأخيرة فى نظام التصنيف، حيث سيضمن التفرد بهذا الإنجاز، فى حال حافظ على صدارته، حتى بداية مارس المقبل.

كما يحتاج ديوكوفيتش إلى الوصول للدور الرابع، فى بطولة أستراليا، حتى يصبح ثانى لاعب يتمكن من الفوز بـ300 مباراة أو أكثر، فى البطولات الكبرى.

ويمتلك ديوكوفيتش حاليا 296 فوزا، بينما يبدو وصوله لرقم فيدرر صعبا، فى هذا الموسم، حيث يحظى السويسرى بأكبر عدد من الانتصارات، فى البطولات الكبرى (362).

ويسعى النجم الصربى أيضا لدخول نادى الألفية، حيث يأتى فى المركز السادس فى قائمة أكثر اللاعبين فوزا بالمباريات الاحترافية، بـ943 انتصارا.

وتمكن 4 لاعبين فقط من الوصول إلى 1000 انتصار، على مدار التاريخ، وهم «روجر فيدرر ورافائيل نادال وجيمى كونورز وإيفان ليندل».

كما يتطلع ديوكوفيتش لتحقيق إنجاز غير مسبوق فى تاريخ اللعبة، عبر التتويج بلقب فرنسا المفتوحة، هذا العام، وهو الفوز بجميع البطولات الكبرى مرتين أو أكثر.

ويحتاج ديوكوفيتش لإضافة لقبه الثانى فى رولان جاروس، من أجل بلوغ هذا الرقم، وهو نفس ما يحتاجه فيدرر أيضا، لتسجيل هذا الإنجاز باسمه، أما نادال فهو بحاجة للتتويج بلقب ثان، فى بطولة أستراليا.