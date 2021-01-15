شكرا لقرائتكم خبر عن الحصن ملك التعادلات السلبية في دوري الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أصبح فريق دبا الحصن طرفاً في أول تعادلين سلبيين بنتيجة صفر-صفر في دوري كرة القدم للصالات خلال الموسم الحالي حيث تعادل مع ضيفه الظفرة من دون أهداف ثم مع الشارقة الخميس ضمن مباريات الجولة 12، والمفارقة أن التعادل السلبي تحقق خلال 60 مباراة في البطولة مرتين فقط، وكان الحصن القاسم المشترك في التعادلين.

يذكر أن دبا الحصن فقد أفضل لاعبيه الذين انتقلوا للأندية الأخرى وأبرزهم الثلاثي الدولي عبدالله الحوسني إلى خورفكان،وعبدالله سالم للنصر ووائل خميس للشارقة، ووليد الغول إلى البطائح، ومن قبلهم المدرب محمد المرزوقي المنتقل للإشراف على فريق اتحاد كلباء، علماً أنه تدرج مع الحصن لاعباً ثم مدرباً.

والسؤال: لماذا فرط الحصن في لاعبيه المميزين بعد مسيرتهم المظفرة مع الفريق على مدى 10 سنوات وأبرز انجازاتهم نيل رابع الأندية الآسيوية وبطولة كأس الاتحاد 2011 ووصافة دوري 2013 ووصافة كأس 2010.

من جهة أخرى، حافظ النصر على البقاء في صدارة الدوري برصيد 31 نقطة بفوزه 7-4 على مضيفه الظفرة على ملعب صالة بينونة، وسجل لـ«العميد» جابريل منديز 3 أهداف وديفيد مسقويتا هدفين ومحمد عبيد وطلال فهد ـ فيما سجل للظفرة حمدان الكثيري وميجويل كينجي 3 أهداف.