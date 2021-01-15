قمة كبيرة بين اليونايتد وليفربول الأحد

يخوض مانشستر يونايتد، اختباراً جدياً في سعيه إلى استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ ثمانية أعوام وتحديداً موسم 2012-2013 بقيادة مدربه الأسطوري السير اليكس فيرغوسون، وذلك عندما يحل ضيفاً على غريمه التقليدي ليفربول بطل الموسم الماضي الأحد في قمة المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي في كرة القدم.

وفض مانشستر يونايتد شراكة الصدارة مع ليفربول الثلاثاء الماضي، وابتعد عنه بفارق ثلاث نقاط عندما تغلب على مضيفه بيرنلي 1-صفر في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى محققاً فوزه التاسع في مبارياته الـ11 الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة بعد بداية كارثية هي الأسوأ له منذ 48 عاماً خسر خلالها ثلاث مرات جميعها على أرضه في مبارياته الست الأولى التي حقق فيها فوزين فقط، وكانت إحداهما مذلة أمام توتنهام 1-6، رافقها الخروج الصادم من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

لكن مدربه النرويجي أولي غونار سولسكاير الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الإقالة عقب النتائج المخيبة التي كان آخرها سقوطه أمام ضيفه أرسنال صفر-1 في الأول من نوفمبر الماضي، نجح في إعادة الفريق إلى سكة النجاحات ودخول سباق المنافسة على اللقب.

وهي المرة الأولى التي يجد فيها مانشستر يونايتد نفسه في صدارة الدوري بعد 17 مرحلة منذ تتويجه بلقب 2012-2013.

وسيكون الفوز على ليفربول للمرة الأولى منذ عام 2018 وتحديداً العاشر من مارس على ملعب «أولدترافورد» عندما تغلب عليه بهدفين لهدافه ماركوس راشفورد مقابل هدف بالنيران الصديقة سجله المدافع العاجي إريك بايي بالخطأ في مرماه، هو الطريقة المثلى ليثبت أن العودة القوية للشياطين الحمر.

وفشل مانشستر يونايتد في الفوز على ليفربول في المباريات الخمس الأخيرة بينهما؛ حيث خسر ثلاث مرات آخرها قبل نحو عام على ملعب أنفيلد وتحديدا في 19 يناير 2020 بهدفين للهولندي فيرجيل فان دايك الغائب الأبرز عن تشكيلة «الريدز» هذا الموسم بسبب الإصابة، والمصري محمد صلاح.

وقتها دخل رجال المدرب سولسكاير، القمة أمام رجال المدرب الألماني يورغن كلوب وهم يتأخرون عنهم بفارق 30 نقطة، فيما يخوضونها الأحد وهم في الصدارة بفارق ثلاث نقاط وبأفضلية خارج القواعد كونهم الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة حتى الآن أمام ضيوفه في ثماني رحلات (7 انتصارات وتعادل واحد).

ويتوجه يونايتد إلى أنفيلد وهو مدرك أن لديه فرصة ذهبية لتحقيق تقدم لا يقدر بثمن والابتعاد بست نقاط على ليفربول الذي عانى الأمرين في مبارياته الثلاث الأخيرة والتي لم يذق فيها طعم الفوز مفرطاً بسبع نقاط سمحت لغريمه بازاحته عن الصدارة.

وقال سولسكاير: «إنهم أبطال الدوري ونتطلع إلى مواجهتهم التي ستكون اختباراً رائعاً لقدراتنا أمام فريق جيد».

وأضاف: «نتطلع بفارغ الصبر لمواجهتهم، من الجيد أن نذهب إلى ملعب أنفيلد ونحن في الصدارة. نستحق هذا المركز، لكننا سنضع في ذهننا خلال هذه الزيارة بأننا سنلعب ضد أفضل فريق في البلاد، حامل اللقب».

لكن فوز يونايتد على غريمه للمرة الأولى على ملعب أنفيلد منذ 5 أعوام وتحديداً في 17 يناير 2016 بهدف لواين روني، لن يكون سهل المنال أمام ليفربول صعب المراس على أرضه.

ويمني ليفربول النفس بوقف انتفاضة غريمه التقليدي واستعادة سكة الانتصارات والصدارة للإبقاء على حظوظه في الدفاع عن اللقب الذي توج به العام الماضي للمرة الأولى منذ 30 عاماً.

سيتي ينتظر الهدية ويتربص مانشستر سيتي الثالث وبطل الموسمين قبل الماضي بجاره يونايتد وليفربول لتأكيد صحوته عندما يستضيف كريستال بالاس الأحد، أيضاً سعياً إلى فوزه الخامس على التوالي.

ويتخلف سيتي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول وأربع نقاط عن يونايتد مع مباراة مؤجلة، وهو يأمل في تعادلهما للانقضاض على المركز الثاني وتقليص الفارق إلى نقطة واحدة عن جاره خصوصاً أنه يخوض مباريات سهلة نسبياً في المراحل المقبلة؛ حيث يواجه أستون فيلا ووست بروميتش ألبيون وشيفيلد يونايتد وبيرنلي.

وعرف مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا كيفية إدارة فريقه على الرغم من الغيابات والأزمات التي تعرض لها؛ حيث لم يخسر الفريق في مبارياته الـ14 الأخيرة في مختلف المسابقات، لكن سيتي يعاني إهدار الفرص الكثيرة التي يخلقها مهاجموه وقلة التهديف؛ إذ اكتفى لاعبوه بتسجيل 25 هدفاً فقط مقابل 37 لليفربول و34 ليونايتد؛ بل إنهم الأقل تهديفاً بين الفرق التسعة الأولى في الدوري.

لكن سيتي يملك أقوى خط دفاع في الدوري؛ حيث استقبلت شباكه 13 هدفاً فقط حتى الآن وهو تحسن كثيراً منذ انضمام البرتغالي روبن دياس إلى صفوفه واستعاد جون ستونز لمستواه.

ويسعى تشيلسي لاستعادة توازنه عندما يحل ضيفاً على فولهام السبت، في ديربي غربي لندن، واستعادة نغمة الانتصارات بعدما مني بأربع هزائم في المباريات الست الأخيرة أنزلته من الصدارة إلى المركز التاسع بفارق عشر نقاط عن يونايتد.