العامري بطل الإسطبلات الخاصة في مهرجان محمد بن زايد للقدرة

أبوظبي: محمد مصطفى

يسدل الستار، السبت، على مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة، بإقامة السباق الرئيسي لمسافة 120 كم، بمشاركة 245 فارساً يمثلون مختلف أندية وإسطبلات الفروسية بالدولة، وينطلق السباق في السادسة والنصف صباحاً في ضيافة وتنظيم قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة تحت شعار«كلنا محمد بن زايد».

وكان الفارس عبد الله علي العامري من إسطبل «زعبيل» توج بلقب سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كم، الذي أقيم،الجمعة، ضمن فعاليات اليوم الثاني، وشهد مشاركة 161 فارساً وفارسة، وبلغت قيمة جوائزه 3 ملايين و850 ألف درهم مقدمة من قرية الوثبة.

وأهدى العامري الفوز لإسطبل «زعبيل» العائد إلى سعيد جابر الحربي على صهوة «فاجابون دي بولسكي»، وقطع المسافة في زمن قدره 3:26:23 ساعة ليفوز بالكأس الذهبية والجائزة التي بلغت 400 ألف درهم، وحل وصيفاً عبد الله علي خلفان الجهوري من إسطبل «إنجاز» على صهوة «شاك جادكي» بزمن قدره 3:27:20 ساعة ليحصل على الكأس الفضية وجائزة مالية بقيمة 300 ألف درهم، وجاءت الفارسة ميثاء محمد القبيسي من إسطبل «زعبيل» في المركز الثالث على صهوة «بلكان دو بارثاس» بعد أن قطعت المسافة في 3:27:33 ساعة، محرزة الكأس البرونزية والجائزة المالية التي بلغت 250 ألف درهم.

تتويج

وتوج الفائزين الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، ومسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحضرمي مشرف السباقات بالقرية، وعبد الرحمن الرميثي مشرف القرية، ولارا صوايا المديرة التنفيذية لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

شكر وتقدير

من جانبه أكد الدكتور غانم الهاجري أن المهرجان حقق نجاحاً كبيراً لما يمثله من رسالة شكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن اسم سموه كان دافعاً وحافزاً للإسطبلات الخاصة التي شاركت بنخبة الخيول للفوز باللقب القيم، مشيداً بالسباق القوي والالتزام من قبل جميع المشاركين.

وأشاد الهاجري بقرية الوثبة، وقال: السباق جاء بتنظيم ناجح من قبل قرية الوثبة، وفقا لتوفير كافة المطلوب لخروج السباق في أبهى صورة وفقاً للإجراءات الإحترازية، إضافة إلى تقديم جوائز قيمة، وهذا يؤكد دعم القيادة الرشيدة لرياضة الفروسية ودعم الإسطبلات الخاصة.

سباق قوي

وأبدى الفارس عبدالله العامري سعادته بتحقيق اللقب وأهدى الفوز إلى سعيد جابر مالك إسطبل زعبيل وكل المشاركين من منسوبي الإسطبل مؤكداً أن الجميع شارك في هذا الإنجاز.

ووصف البطل السباق بالقوي وقال: كانت المنافسة قوية في جميع المراحل لمشاركة فرسان مميزين وخيول قوية، ولكن الجواد «بولسكي» أثبت قوته في السباق وتفوقه على جميع المنافسين وكان قادراً على إعطاء المزيد.