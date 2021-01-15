بيراميدز يرغب في خطف فرجاني ساسي من الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي خالد الغندور أن هناك نادياً مصرياً، بخلاف الزمالك، يفاوض فرجانى ساسي للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

وقال الغندور، مقدم برنامج "زمالكاوي" المذاع على شاشة قناة "الزمالك، إن أحد مسئولي نادٍ بالدوري المصري تحدث مع الزمالك شفهياً للحصول على خدمات ساسي.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر مطلع بالقلعة البيضاء أن نادي بيراميدز يرغب في التعاقد مع فرجاني ساسي من أجل تدعيم وسط الفريق.

وأشار المصدر إلى أن المدير الفني لبيراميدز، أروابارينا، يرغب في تدعيم مركز خط الوسط منذ انتقالات شهر يناير الجاري، إلا أن عدم وجود لاعب سوبر متاح للتعاقد معه فى الوقت الحالى دفع الإدارة لتأجيل هذا التدعيم.

وأكد المصدر أن بيراميدز لم يقدم عرضًا رسمياً لشراء ساسي، لكن تم الاستفسار عن إمكانية التعاقد مع اللاعب التونسي والدخول فى مفاوضات رسمية مع الزمالك وساسى للحصول على خدماته خلال الفترة الحالية.

وأضاف المصدر أن مسئولو الزمالك أكدوا لبيراميدز أن فرجاني مستمر مع الفريق وسيقوم بتجديد تعاقده فى أقرب وقت، ولن يتم التفريط فى خدماته.

يشار إلى أن عقد ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادٍ حاليًا.

ويرغب الزمالك في استمرار فرجاني ساسي في صفوفه بالرغم من تألق اللاعب إمام عاشور الذي يلعب في نفس مركز الدولي التونسي خلال الفترة الماضية وظهوره بمستوى مميز للغاية في المباريات الأخيرة.

وينتظر مسئولو الزمالك انتعاش خزينة النادي لمنح فرجاني ساسي، مقدم تعاقده من أجل التجديد.

وذكرت وسائل إعلامية أن إدارة الزمالك توصلت لاتفاق شبه نهائي مع ساسي على التجديد، ويتبقى فقط توفير مقدم العقد، خاصة أن اللاعب متمسك بعدم التوقيع إلا بعد الحصول على مقدم تعاقده.