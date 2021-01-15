الإعلان عن إصابة محمد بركات بفيروس كورونا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إصابة محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول بفيروس كورونا.

وقال اتحاد الكرة، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" اليوم الجمعة، إنه ظهرت إيجابية المسحة الطبية التي أجراها محمد بركات عقب شعوره ببعض الأعراض الخفيفة.

وأضاف البيان أن مدير منتخب مصر سيخضع للعزل المنزلي وسينفذ البروتوكول الطبي وفقا للإجراءات المتبعة.

يشار إلى أن منتخب مصر سيلعب في مارس المقبل أمام كينيا وجزر القمر ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وفى وقت سابق، كشف محمد بركات أن البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي الأسبق صاحب فضل كبير عليه وكان يثق في إمكانياته جيدا فى الوقت الذي كان هناك كثيرون يهاجمون الصفقة ويشككون في نجاحه مع القلعة الحمراء.

وقال بركات، في تصريحات لبرنامج "سهرة خاصة" على قناة الأهلي، الكثيرون كانوا يقولوا أنني تقدمت في السن ولن أفيد الأهلي رغم أنه كان عندي 26 عاما وقت الانضمام للأهلي ومن يقول أنني أعاني من الغدة الدرقة، وقالي لي الملعب أمام لتقديم كل ما لديك.

وأوضح نجم الأهلي السابق: "توقعت تسجيل هدف في مباراة القمة الشهيرة التي انتهت بنتيجة 3 / 3 وأعديت نفسي لاستلم الكرة من عماد متعب وتمريرها على اليمين ثم تصويبها في المرمى."