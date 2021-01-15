بعد أزمة مصر.. كاف يجري تعديلًا على لائحة كورونا ويقلل الحد الأدنى للقائمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في الاجتماع الذي عقده اليوم الجمعة بالعاصمة الكاميرونية ياوندي أن يسمح بخوض المباريات حال توافر 11 لاعبًا لا يعاني من فيروس كورونا.

وقال كاف في خطاب أرسله اليوم الجمعة إلى الاتحادات الأعضاء بأنه أجرى تعديل على المادة التي تقول بضرورة توافر 11 لاعبًا من بينهم حارس مرمى، بالإضافة إلى 4 بدلاء، وإلا يعتبر الفريق خاسرًا بنتيجة 2-0.

وقرر المكتب التنفيذي في اجتماع اليوم بتغيير نص المادة ليكون: "السماع إلى الفريق الذي يمتلك 11 لاعبًا متاحًا بخوض المباراة، وفي حالة عدم وجود حارس مرمى من الممكن استبداله بحارس أخر، بشرط أن يتواجد 11 لاعب في الملعب، والفريق الذي لا يمتلك 11 لاعبًا لخوض المباراة سيتم اعتباره خاسرًا 2-0."

وأوضح الخطاب أيضًا أن اللاعب الذي يثبت من خلال تحليل PCR الخاص به أن حالته إيجابية لن يكون له الحق في خوض المباراة، مع تطبيق القرار على كافة البطولات التي ينظمها الاتحاد الإفريقي من تاريخ صدوره.

وسبق أن تم استبعاد منتخب مصر للشباب من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائي إفريقيا للشباب بسبب إصابة فيروس كورونا التي ضربت لفريق ولم يتوفر 15 لاعبًا لخوض المباريات.