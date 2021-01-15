مران الأهلي.. عودة مروان محسن.. جلسة لموسيماني مع اللاعبين.. وتدريبات قوية للحراس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

واصل فريق الأهلي، تدريباته اليوم الجمعة، بمقره في الجزيرة؛ استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، قبل انطلاق المران محاضرة مطولة مع اللاعبين شملت بعض الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تنفيذها خلال المران، ومطالبة اللاعبين بمزيد من التركيز في المباريات المقبلة في الدوري بداية من مواجهة فريق البنك الأهلي.

وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى، تدريبات قوية لرباعي الحراس؛ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، في مران الفريق؛ حيث شهدت التدريبات حصول الحراس على وحدات تدريبية متنوعة؛ استعدادا للمرحلة المقبلة.

وشارك مروان محسن، لاعب الفريق في المران الجماعي بعد الانتهاء من تنفيذ برنامج تأهيلي مصغر عقب تعافيه من فيروس كورونا.

وأجرى مروان محسن مسحتين وجاءت النتيجة سلبية، وتم التأكد من سلامته طبيا، وخضع لبرنامج تأهيلي قبل انتظامه اليوم في المران الجماعي.

ومنح موسيماني، لاعبي الفريق وحدات تدريبية متنوعة في مران اليوم الجمعة؛ استعدادا لمواجهة البنك الأهلي؛ فشهد مران اليوم التركيز على الجانب الخططي؛ استعدادا للمواجهة المقبلة في المسابقة المحلية.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا السبت عقب خوض المران الأخير؛ استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي المقرر إقامتها على استاد حرس الحدود بالمكس.