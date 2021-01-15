فتح الله: بيراميدز لديه لاعبين يتحملون الضغوط.. والأداء مكسب الفوز أمام المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

قال محمود فتح الله، المدرب العام لبيراميدز، إن الفريق حقق مكاسب كثيرة بعد الفوز على المقاولون العرب، مشيراً إلى أن من أبرز المكاسب هو الأداء المميز الذي ظهر عليه اللاعبون.

وأضاف فتح الله، عبر تصريحات صحفية له عقب المباراة:"الفوز على المقاولون العرب، أثبت أن لدينا لاعبين على مستوى كبير، ولديهم القدرة على تحمل الضغوط خلال الفترة المقبلة".

أشار المدرب العام لبيراميدز، إلى أن الفريق مُقبل على مباريات صعبة خلال الفترة المقبلة، مضيفاً:"لدينا كل الثقة في اللاعبين في المرحلة المقبلة وتحقيق الفوز في المباريات وتقديم أداء مميز".

وأتم فتح الله تصريحاته بالإشارة إنه أنه منذ أول مباراة في الدوري والخسارة أمام الاتحاد والفريق يتعرض لضغط:"لكن لدينا لاعبين أصحاب خبرات كبيرة، ونجحت في تجاوز كل هذه الضغوط".

وفاز فريق بيراميدز على نظيره المقاولون، بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات دوريWE.