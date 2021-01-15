حلمي طولان يوضح موقفه من رحيل أسامة جلال للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف حلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبي عن رأيه في انتقال أسامة جلال مدافع الفريق البترولي إلى نادي الزمالك، بعدما ارتبط اسم اللاعب بالقلعة البيضاء مؤخرا.

وقال طولان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إن قرار رحيل أسامة جلال في يد مجلس إدارة نادي إنبي فهو صاحب الكلمة في هذا الملف.

وأضاف، أنه في حال موافقة إدارة إنبي على رحيل أسامة جلال فليس لديه أي مانع من انتقال اللاعب للزمالك ليحقق ما يسعى إليه.

وأوضح، أنه يشجع اللاعبين على تحقيق أهدافهم، لافتا أن جلال من حقه البحث عن حلمه ويشجع هذا كما فعل مجدي أفشة بالانتقال إلى بيراميدز في وقت سابق .

وانتقل للحديث عن رأيه في انتقال مصطفى فتحي إلى إنبي، مؤكدًا أنه شرف له انضمام هذا اللاعب لفريقه.

وأتم طولان تصريحاته:" أنا من استقدمت مصطفى فتحي للزمالك في عام 2013 وشرفي لي أن ينضم لفريقي الحالي إنبي".