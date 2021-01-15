أحمد سامي: لا توجد أزمات داخل بيراميدز.. ونعاني من الضغط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد سامي، مدافع فريق بيراميدز، أن الكرة تعطي دائما المجتهد ولا يوجد فوز بدون مجهود، لافتا أن الفريق مع الوقت سيرتفع أداء اللاعبين وسيظهر الانسجام.

وقال سامي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إن مواجهة المقاولون كانت صعبة في ظل فقدان العديد من النقاط خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أن الفريق الخصم كان هو الأخر يبحث عن تحسين موقفه في الدوري.

وأوضح، أن بيراميدز يعاني من الضغط خلال الفترة الماضية، لذلك فالمباراة كانت صعبة وأحيانا يكون مهم جمع النقاط.

وأشار إلى أن بيراميدز استحوذ على مجريات المباراة بعد الهدف الثاني، لافتا أن الأداء سيتحسن بشكل أكبر في الفترة المقبلة وسيظهر الفريق منسجمًا.

ونفى لاعب بيراميدز وجود أي أزمات داخل الفريق لافتاً إلى أن جميع اللاعبين أصحاب داخل الملعب وخارجه.

وأتم تصريحاته:" لا توجد أي مشاكل بين اللاعبين كما يردد البعض، ولا يعلم مصدر هذا الكلام والجميع يركز فقط في الملعب".