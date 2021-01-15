كاس تشرح لمصراوي.. ماذا بعد جلسة الاستماع في شكوى الزمالك ضد النقاز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أوضحت كاتي هوج مسئولة العلاقات العامة في المحكمة الرياضية الدولية "كاس" أن القرار الخاص بقضية الزمالك ضد حمدي النقاز ونادي سودوفا الليتواني لم يصدر بعد، والآن في مرحلة المداولة.

وقال مسئولة العلاقات العامة في "كاس" ردًا على "الخليج 365" اليوم الجمعة: "جلسة الاستماع في قضية الزمالك ضد حمدي النقاز ونادي سودوفا أقيمت 14 يناير 2021."

وصدر قرار من غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأحقية حمدي النقاز في الحصول على تعويض مالي من الزمالك بداعي عدم الحصول على مستحقاته لما يعادل قيمة شهرين من راتبه الأمر الذي سمح له بفسخ تعاقده لسبب عادل.

وتابعت كاتي هوج: "لجنة المحكمين الآن في مرحلة المداولة بشأن القضية عقب انتهاء جلسة الاستماع من أجل إصدار قرار التحكيم ."

واختتمت قائلة: "ليس من الممكن في الوقت الحالي أن نحدد الوقت الذي سيتم خلاله اخطار الأطراف المختلفة بالقرار."

وأتى توجه الزمالك إلى "كاس" عقب قرار غرفة فض المنازعات لتكون الجهة الأخيرة التي يمكنها تغيير الحكم الصادر ضد بشأن مستحقات اللاعب التونسي.