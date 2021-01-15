إنبي يحقق فوزا قاتلا على سيراميكا.. وطلائع الجيش يكتب انتصاره الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق فريق إنبي فوزا قاتلا على سيراميكا كليوباترا ونجح طلائع الجيش في تجاوز وادي دجلة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع السابع لبطولة الدوري المصري الممتاز.

إنبي وسيراميكا

على ملعب "بتروسبورت"، تمكن إنبي من الفوز على سيراميكا بنتيجة (2-1).

افتتح الفريق البترولي التسجيل بعد مرور خمس دقائق عن طريق مهاجمه النيجيري جون أوكويي إيبوكا، قبل أن يتعادل سيراميكا من ضربة جزاء سجلها شريف دابو بالدقيقة الـ34.

وفي الوقت بدلا من الضائع، تمكن إنبي من تسجيل هدف قاتل عن طريق البديل دينوبيتر جودي، ليهدي إلى فريقه النقاط الثلاث.

وبهذه النتيجة، يحقق فريق المدرب حلمي طولان الفوز الثاني على التوالي ليرتقي إلى المركز السادس في الجدول برصيد 10 نقاط من ست مباريات، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند ثماني نقاط من سبع مباريات ليتراجع إلى المركز الثامن.

تشكيل إنبي: محمود جاد، علي فوزي، زياد بوغطاس، رامي صبري، مصطفى دويدار، صلاح ريكو، كريم فؤاد، أحمد العجوز، أحمد قاسم، مصطفى شلبي، جون أوكويي إيبوكا.

تشكيل سيراميكا: عامر عامر، أحمد محسن، طارق سامي، سيف تقا، رجب بكار، كوامي بونسو، محمود نبيل، محمد إبراهيم، شريف دابو، أحمد ياسر ريان، شادي حسين.

طلائع الجيش ووادي دجلة

وعلى ملعب إستاد جهاز الرياضة العسكري، فاز طلائع الجيش على وادي دجلة بهدف نظيف حمل توقيع أحمد سمير من ضربة جزاء في الدقيقة الـ61 من عمر اللقاء.

وحقق طلائع الجيش بهذا الفوز الانتصار الأول له في الدوري، بعدما تلقى خمس هزائم مقابل تعادل وحيد في الست مباريات الماضية.

وصعد الطلائع إلى المركز الـ17 قبل الأخير برصيد أربع نقاط، فيما ظل دجلة في المرتبة الـ15 وفي جعبته ست نقاط من سبع مباريات.

تشكيل طلائع الجيش: محمد بسام، علي الفيل، إسلام حمال، أحمد زولا، محمد ناصف، أحمد سمير، إبراهيما كونيه، مهند لاشين، عمرو السيسي، مصطفى جمال، ناصر منسي.

تشكيل وادي دجلة: محمد عبدالمنصف، إيهاب المباركي، محمود مرعي، خالد رضا، اساهاكي ياكوبو، أحمد مجدي الحسيني، أحمد سعيد محمد، حسام عرفات، محمد عبدالعاطي، أمير عادل، دييجو كالديرون.