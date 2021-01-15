فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة العين وحتا في الدوري الاماراتي “خداع لابا كودجو يجلب الثلاث نقاط”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “العين وحتا” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 15-1-2021 ضمن الجولة 13 من الدوري الاماراتي “دوري الخليج العربي الاماراتي”.

ونقل البث المباشر لمباراة “العين وحتا” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي الاماراتي “أحمد الحامد”، وانطلق البث المباشر في تمام الساعة 16:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت مصر، 13:00 بتوقيت جرينتش.

حقق نادي العين انتصارًا صعبًا على حتا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ملعب نادي حتا.

وسجل هدف العين الوحيد الظهير الأيسر “سالم عبدالله” بعدما أرسل عرضية أرضية خدع فيها المهاجم “لابا كودجو” دفاع وحارس حتا لتمر من الجميع وتدخل المرمى.

وبهذا الفوز رفع نادي العين رصيده إلى النقطة 23 ليقلص الفارق بينه وبين صاحب المركز الرابع “بني ياس” إلى نقطة واحدة، فيما ظل نادي حتا متذيلاً لجدول الترتيب بنقطتين في رصيده.

ولم يتعرض نادي العين للخسارة سوى في مباراتين فقط من 12 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري الاماراتي، ولكن كثرة تعادلاته التي وصلت إلى 5 وضعته في مركز متأخر في جدول الترتيب، ويعد فوزه اليوم هو السادس له.

اهداف العين وحتا (1-0)

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