بث مباشر | مشاهدة مباراة العين وحتا في الدوري الاماراتي (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “العين وحتا” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 15-1-2021 ضمن الجولة 13 من الدوري الاماراتي “دوري الخليج العربي الاماراتي”.

ينقل البث المباشر لمباراة “العين وحتا” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي الاماراتي “أحمد الحامد”.

وتقام مواجهة العين وحتا على ملعب نادي حتا، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 16:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت مصر، 13:00 بتوقيت جرينتش.

أكتفى نادي العين بالتعادل في الجولة الماضية أمام “الجزيرة” ليفوت فرصة الإقتراب من المركز الثاني والدخول في دائرة المنافسة على اللقب، ليبقى في المركز الخامس برصيد 20 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الرابع “بني ياس”، و4 نقاط عن صاحب المركز الرابع “النصر”، و9 نقاط عن المتصدر “الشارقة”.

ولم يتعرض نادي العين للخسارة سوى في مباراتين فقط من 12 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري الاماراتي، ولكن كثرة تعادلاته التي وصلت إلى 5 وضعته في مركز متأخر في جدول الترتيب، وسيسعى اليوم إلى تعديل مساره بالعودة إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين متتاليين.

في المقابل، لم يتذوق نادي حتا طعم الفوز حتى الآن في الدوري الاماراتي، حيث خسر 10 مباريات، وتعادل في مباراتين، آخرها في الجولة الماضية أمام “إتحاد كلباء”.

ويتذيل حتا جدول ترتيب الدوري الاماراتي بنقطتين في رصيده، وبفارق 5 نقاط عن منطقة الأمان التي يتواجد فيها نادي “الفجيرة”.

العين 1-0 حتا

????️ملعب نادي حتا

????الدوري الاماراتي (الجولة 13)

انتهت

تشكيلة العين: خالد عيسى – بندر الاحبابي – محمد شاكر – رافائيل بيريرا – سالم عبدالله – علي البلوشي – تسوكاسا تشيوتاني – ويلسون إدواردو – محمد عبدالرحمن – كايو – لابا كودجو.

تشكيلة حتا: احمد جمعة – سعيد سليمان – عيسى أحمد – جونيور هوتشو – حمد المرزوقي – عبدالله جمعة – عبدالله كاظم – فلاديمير كومان – برايان راميريز – حميد عباس – سعيد جاسم.

تفاصيل المباراة

الدقيقة (43): ⚽ جول – سالم عبدالله – العين.

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