فيديو يوتيوب | شاهد اهداف بيراميدز والمقاولون العرب في الدوري المصري We “رمضان يخطف صدارة الهدافين من كهربا”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “بيراميدز والمقاولون العرب” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 15-1-2021 ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت تسجيل رمضان صبحي ثنائية.

ونقل بث مباشر مباراة “بيراميدز والمقاولون العرب” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “أيمن الكاشف”، وانطلق البث المباشر في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

اقتنص نادي بيراميدز فوزًا هامًا على حساب “المقاولون العرب” بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم على ملعب الدفاع الجوي، بإدارة من الحكم المصري “محمود بسيوني”.

وأنهى بيراميدز الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدف دون رد عن طريق المدافع “أحمد سامي”، بعدما حول عرضية طارق طه برأسية في شباك الحارس “حسن شاهين”.

وفي الشوط الثاني، سجل رمضان صبحي هدفين متتاليين لفريق بيراميدز، وجاء الهدف الأول له والثاني لفريقه في الدقيقة (61) بمجهود فردي رائع قبل ان يسجل الهدف الثالث في الدقيقة (85)، بتمريرة على طبق من ذهب من عبدالله السعيد، فيما سجل هدف المقاولون العرب الوحيد “هيثم الجويني” في الدقيقة (3+90)، بعد خطأ فادح من الدفاع.

وخطف “رمضان صبحي” صدارة جدول هدافي الدوري المصري برصيد 4 أهداف، ويأتي في المرتبة الثانية والثالثة بنفس الرصيد مهاجم الاهلي “محمود كهربا”، ولاعب طلائع الجيش “أحمد سمير”.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 12 نقطة ليرتقي من المركز السادس إلى المرتبة الرابعة في جدول ترتيب الدوري المصري، وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثالث “الجونة”، وبفارق 4 نقاط عن المتصدران “الاهلي والزمالك” مع امتلاك الثنائي مباراة مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة الرابعة، ليبقى كما هو في منطقة الهبوط -المركز 16-.

اهداف بيراميدز والمقاولون العرب (3-1)

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