حالات كورونا اليوم | إصابة مدير منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الجمعة إصابة النجم السابق محمد بركات نجم الاهلي المصري ومدير المنتخب المصري، بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد.19- وذكر الاتحاد عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الإجتماعي (فيسبوك) :”تأكد إصابة محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بفيروس كورونا بظهور إيجابية المسحة الطبية التي أجراها عقب شعوره ببعض الأعراض الخفيفة.” وأضاف الاتحاد :”ويخضع مدير المنتخب الوطني للعزل المنزلي وتنفيذ البروتوكول الطبي وفقًا للإجراءات المتبعة.”

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