بث مباشر | مشاهدة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب في الدوري المصري We (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “بيراميدز والمقاولون العرب” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 15-1-2021 ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “بيراميدز والمقاولون العرب” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “أيمن الكاشف”.

وتقام مواجهة بيراميدز والمقاولون العرب ملعب الدفاع الجوي، بإدارة من الحكم المصري “محمود بسيوني”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

واصل نادي بيراميدز انطلاقته المتواضعة في الدوري المصري هذا الموسم، إذ تعادل للمرة الثانية على التوالي في الجولة الماضية أمام “وداي دجلة”، وبشكل عام انتصر في مباراتين وتعادل في 3، وخسر مباراة واحدة.

ويتواجد بيراميدز في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، وبفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثالث “الجونة”، وبفارق 7 نقاط عن المتصدران “الاهلي والزمالك” مع امتلاك الثنائي مباراة مؤجلة.

في المقابل، وقع نادي المقاولون العرب في فخ التعادل مع “سيراميكا كليوباترا” في المباراة الماضية، ليبقى كما هو في منطقة الهبوط برصيد 4 نقاط، من 5 مباريات، حيث تعرض للخسارة في 3 مباريات وفاز في واحدة وتعادل مثلها، مع امتلاكه مباراة مؤجلة من الجولة السادسة أمام “الاسماعيلي”.

بيراميدز 3-1 المقاولون العرب

????️ملعب الدفاع الجوي

????الدوري المصري (الجولة 7)

انتهت

تشكيلة بيراميدز: شريف إكرامي – أحمد فتحي – علي جبر – أحمد سامي – طارق طه – نبيل دونجا – عمر جابر – عبد الله السعيد – إبراهيم عادل – رمضان صبحي – إيريك تراوري.

تشكيلة المقاولون العرب: حسن شاهين – محمد سمير – فاروقا نور الدين – أمير عابد – حسن الشامي – محمد مجلي – إبراهيم صلاح – يوسف الجوهري – محمد حمدي زكي – سيف الدين الجزيري – لويس إدوارد.

تفاصيل المباراة

الدقيقة (43): ⚽ جول – أحمد سامي – بيراميدز.

– أحمد سامي – بيراميدز. الدقيقة (61): ⚽ جول – رمضان صبحي – بيراميدز.

– رمضان صبحي – بيراميدز. الدقيقة (85): ⚽ جول – رمضان صبحي – بيراميدز.

– رمضان صبحي – بيراميدز. الدقيقة (3+90): ⚽ جول – هيثم الجويني – المقاولون العرب.

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