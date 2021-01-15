بث مباشر | مشاهدة مباراة انبي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري We (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “انبي وسيراميكا كليوباترا” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 15-1-2021 ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “انبي وسيراميكا كليوباترا” على قناة أون تايم سبورتس 2، وتقام على ملعب بتروسبورت، بإدارة من الحكم المصري “محمود ناجي”.

وينطلق البث المباشر لمواجهة مواجهة انبي وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

يدخل نادي انبي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد عودته إلى سكة الانتصارات من جديد في المباراة الماضية على حساب “وادي دجلة”، ليصل إلى النقطة السابعة ويرتقي إلى المركز التاسع في جدول الترتيب.

ويتطلع انبي إلى حصد الثلاث النقاط اليوم، وذلك من أجل اقتحام المربع الذهبي على حساب “المصري البورسعيدي“، مع امتلاكه مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة أمام “الاتحاد السكندري”.

على الجانب الآخر، لم يحقق نادي سيراميكا كليوباترا الفوز في آخر 4 مباريات خاضها في الدوري المصري وبالتحديد منذ فوزه في أول جولتين، حيث تعرض للخسارة الأولى في الجولة الثالثة على يد “بيراميدز”، وتعادل في الرابعة مع “سموحة” قبل ان يتعرض للخسارة الثانية أمام “الاهلي”، وعاد ليتعادل في المباراة الأخيرة امام “وادي دجلة”.

وجمع سيراميكا كليوباترا 8 نقاط وضعته في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري، وبفارق نقطتين عن المركز الرابع، وبفارق 7 نقاط عن المركز الثالث.

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انبي 2-1 سيراميكا كليوباترا

????️ملعب بتروسبورت

????الدوري المصري (الجولة 7)

انتهت

تشكيلة انبي: محمود جاد – علي فوزي – زياد بوغطاس – رامي صبري – مصطفى دويدار – صلاح ريكو – كريم فؤاد – أحمد العجوز – أحمد قاسم – مصطفى شلبي – جون أوكويي.

تشكيلة سيراميكا كليوباترا: عامر عامر – أحمد محسن – طارق سامي – سيف تقا – رجب بكار – كوامي بونسو – محمود نبيل – محمد إبراهيم – شريف دابو – شادي حسين – أحمد ياسر ريان.

تفاصيل المباراة

الدقيقة (5): ⚽ جول – جون أوكويي إيبوكا – انبي.

– جون أوكويي إيبوكا – انبي. الدقيقة (34): ⚽ جول – شريف دابو – سيراميكا كليوباترا “ضربة جزاء”.

– شريف دابو – سيراميكا كليوباترا “ضربة جزاء”. الدقيقة (90): ⚽ جول -دينوبيتر جودي- انبي.

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