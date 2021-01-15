ما سبب انسحاب اوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية في قطر؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة انسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقررة في قطر في فبراير المقبل، بسبب القيود الصارمة المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد في نيوزيلندا.

وذكر الفيفا أن النادي أبلغه بعدم إمكانية المشاركة :”في ظل وباء كوفيد19- وإجرءات الحجر الصحي المتعلقة به، والتي تطبقها السلطات في نيوزيلندا.”

وأضاف الفيفا :”رغم التواصل المنتظم للفيفا مع النادي واتحاد الكرة النيوزيلندي واتحاد أوقيانوسيا في الأيام الماضية، تجاوزت متطلبات السلطات النيوزيلندية فيما يتعلق بإجراءات العزل والحجر الصحي، اختصاصات الفيفا، وبالتالي لم يكن من الممكن التوصل إلى حل.”

وكان من المفترض أن يمثل أوكلاند سيتي قارة أوقيانوسيا في مونديال الأندية الذي يشارك به أبطال القارات إلى جانب ممثل البلد صاحبة الضيافة.

وكان من المفترض أن يلتقي أوكلاند سيتي مع فريق الدحيل بطل قطر، في افتتاح البطولة المقررة بين يومي الأول و11 من فبراير.

وبانسحاب الفريق النيوزيلندي، يتأهل الدحيل بذلك إلى دور الثمانية مباشرة، وستنطلق البطولة بذلك في الرابع من فبراير.

وتضم قائمة الفرق المشاركة في مونديال الأندية، بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا والأهلي المصري بطل أفريقيا وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل آسيا وتيجريس أونال المكسيكي بطل الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، وسيتحدد بطل كأس الليبرتادوريس عبر المباراة النهائية المقررة بين سانتوس وبالميراس البرازيليين في 30 يناير الجاري.

ويبدأ بايرن ميونخ وكذلك بطل أمريكا الجنوبية مشوارهما في مونديال الأندية اعتبارًا من الدور قبل النهائي.

وتجرى قرعة البطولة في 19 يناير الجاري، وقد تعهد الفيفا بمعايير صحية ووقائية صارمة.

وذكر الفيفا :”الفيفا والسلطات القطرية سيطبقان بروتوكول طبي وأمني شامل يوفر الضمانات اللازمة لحماية صحة وسلامة جميع المعنيين بالبطولة.”