السوق السعودي | اجتماع طاريء في الشباب لحسم مستقبل عبد الله الحمدان

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة أن إدارة نادي الشباب السعودي ستجتمع مع عبد الله الحمدان لاعب الفريق الأول، خلال اليومين المقبلين لتجديد عقده.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن ناديًا محليًا ينتظر دخول الحمدان الفترة الحرة، لبدء التفاوض معه من أجل الحصول على خدماته.

ومن جانبه، أشار عبد الله الحمدان إلى أنه يطمح للبقاء ضمن صفوف فريقه، وذلك عقب المباراة التي انتهت بفوز الشباب على العين 3 / صفر أمس الخميس في المرحلة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي)، وقد سجل الحمدان الهدف الثاني للفريق.