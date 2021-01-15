قلق في ارسنال بعد إصابة تيرني أمام كريستال بالاس

ينتظر آرسنال في قلق معرقة مدى إمكانية مشاركة الظهير الأيسر المتألق كيران تيرني في مواجهة نيوكاسل يونايتد بعدما غاب عن التعادل بدون أهداف مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الخميس.

وكان اللاعب الاسكتلندي البالغ عمره 23 عامًا صاحب أبرز أداء في صحوة أرسنال في الفترة الماضية لكن الفريق افتقده بشدة أمام بالاس.

ولم يشارك تيرني بسبب إصابة عضلية واعترف المدرب ميكيل آرتيتا أن فريقه عانى نتيجة ذلك.

وقال أرتيتا بعد التعادل الذي ترك آرسنال في المركز 11 “سيخضع لكشف بالأشعة وسنقيم حالته.

“يساعدنا على تهديد مرمى المنافسين بسبب أسلوب لعبنا وطريقة الهجوم من الناحية اليسرى، إنه لاعب مهم حقًا. لم يلعب لأنه كان مصابًا وعلينا العثور على بدائل أخرى”.

وعلى الرغم من توقف سلسلة انتصاراته حافظ أرسنال على شباكه نظيفة للمرة الثالثة على التوالي في الدوري والأولى على أرضه بجميع المسابقات هذا الموسم.

وبالمقارنة عما كان عليه قبل شهر عندما صام عن الانتصارات في سبع مباريات متتالية منها خمس هزائم كان هناك سبب يدعو للتفاؤل.

وقال المدرب الإسباني “حصلنا على نقطة وشباك نظيفة مرة أخرى وهو أمر إيجابي لكن من المؤلم أننا لم نحصل على النقاط الثلاث.

“روح ورغبة الفريق تظهران أننا عدنا على الطريق الصحيح. أعتقد أن اللاعبين كانوا رائعين لكننا افتقرنا للحيوية اليوم”.

وأضاف “نجعل الأمور صعبة على المنافسين. في الثلث الهجومي تحسن الفريق كثيرا لكن اليوم كانت هناك أمور يمكن فعلها بشكل أفضل”.