زيدان: هذا ما يحتاجه هازارد لتفادي الفشل مع ريال مدريد

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن إيدن هازارد يفتقر للثقة بعدما قدم اللاعب البلجيكي أداء مخيبًا آخر خلال هزيمة فريقه 2-1 أمام أتليتيك بيلباو أمس الخميس ليودع كأس السوبر الإسبانية.

وأحرز هازارد، صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ ريال مدريد، هدفين فقط بجميع المسابقات هذا الموسم ولم يقدم الكثير في الهجوم وجاء مستواه مخيبًا في التعادل بدون أهداف مع أوساسونا السبت الماضي.

وأبلغ زيدان الصحفيين “إنه بحاجة لاستعادة الثقة وتقديم أداء قوي أو تسجيل هدف أو يفعل شيئًا مختلفًا. نعلم مدى كفاءته ويجب علينا التحلي بالصبر إذ أنه يجتهد.

“نقف بجانبه ويجب أن نمنحه الوقت. الجماهير تريد مشاهدة أفضل نسخة من إيدن لذا يجب علينا التحلي بالصبر. نحن ملتزمون معه وهو يريد حقًا تقديم أفضل ما لديه. لكن اليوم لا يتوقف الأمر على هازارد فقط، نحن في خندق واحد”.

ونال ريال كأس السوبر في الموسم الماضي لكنه ودع المسابقة أمام بيلباو الذي يتحسن سريعا مع مدربه الجديد مارسيلينيو الذي خاض مباراته الثانية مع الفريق بعد تولي المسؤولية عقب رحيل جايزكا جاريتانو.

ومنح راؤول جارسيا تقدما مبكرا للفريق القادم من إقليم الباسك بعد خطأ من لوكاس فاسكيز ثم نفذ ركلة جزاء ليضاعف الفارق.

وقلص كريم بنزيمة الفارق في الدقيقة 73 ليمهد الطريق أمام نهاية مثيرة لكن بيلباو صمد ليتأهل لمواجهة برشلونة في النهائي يوم الأحد.

وقال زيدان “اليوم عانينا في الشوط الأول وتحسن الأداء بعد الاستراحة لكنه لم يكن كافيًا.

“لم نقرأ المباراة جيدا. (بيلباو) ضغط علينا بشكل ممتاز وفقدنا الكرة كثيرًا وهو أمر غير معتاد بالنسبة لنا”.

وتابع “نعلم أننا سنتعرض لانتقادات بعد ما حدث لكننا سنركز ونواصل العمل”.