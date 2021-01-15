بث مباشر | شاهد مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب لمباراة “النصر والرائد” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 15-1-2021 ضمن الجولة 13 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل بث المباشر مباراة “النصر والرائد” على قناة السعودية الرياضية 3، وتقام على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وينطلق البث المباشر لمواجهة النصر والرائد في تمام الساعة 18:10 بتوقيت السعودية، 17:10 بتوقيت مصر، 15:10 بتوقيت جرينتش.

حقق نادي النصر الفوز الثاني على التوالي لأول مرة هذا الموسم في الدوري السعودي على حساب نادي “العين” في الجولة الماضية، وهو الانتصار الثالث في آخر 4 مباريات.

وبدأ نادي “النصر” الخروج من النفق المظلم تحت قيادة المدرب الكرواتي “ألين هورفات” الذي حقق فوزين متتاليين، حيث كان يقبع في منطقة الهبوط بإنتصارين وتعادل و4 هزائم قبل توليه المهمة خلفًا للمُقال “روي فيتوريا”.

وخرج نادي “النصر” من منطقة الهبوط في جدول ترتيب الدوري السعودي بعدما رفع رصيده إلى النقطة 14 ليرتقي من المربتة 14 إلى المركز الحادي عشر.

على الجانب الآخر، دخل نادي “الرائد” منطقة الهبوط بعدما تعادل في الجولة الماضية أمام “التعاون” ليظل للمباراة السابعة على التوالي دون أي انتصار، إذ تعادل في 3 مباريات، وخسر في 4.

ويتفوق النصر بشكل واضح على الرائد من حيث المواجهات المباشرة في الدوري السعودي، حيث ألتقى الفريقان في 24 مباراة، فاز العالمي في 19 مباراة، بينما انتصر الرائد في لقاء وحيد، وسيطر التعادل على 4 مواجهات.

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