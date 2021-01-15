الامارات | زلاتان ابراهيموفيتش يختار أفضل حارس في العالم.. "مفاجأة"

شكرا لقرائتكم خبر عن زلاتان ابراهيموفيتش يختار أفضل حارس في العالم.. "مفاجأة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي عن أفضل حارس مرمى في العالم من وجهة نظره وقال: إنه زميله في الفريق دوناروما، الذي يقدم مستويات رائعة في الملاعب الإيطالية، ويعتبره البعض خليفة الحارس الأسطوري جوانليجي بوفون.

وقال إبراهيموفيتش لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية في معرض إجابته عن سؤال يتعلق في دوناروما: "دوناروما؟ إنه أفضل حارس في العالم، لكني لم أخبره بذلك أبداً.. ليس من الطبيعي أنه لم يلعب في دوري الأبطال حتى الآن".

والمفاجأة أن زلاتان لم يختار بوفون أو حارس بايرن ميونيخ الألماني مانويل نوير أو مواطنه حارس برشلونة تير شتيغن أو حارس ليفربول أليسون بيكر أو حارس أتلتيكو مدريد السلوفيني يان أوبلاك الذين يعتبرون الأفضل في العالم بحسب أغلب النقاد والفنيين.

وبما أنه شخصية مثيرة للجدل، فإنه واصل هوايته المعروفة عنه حين سأل زملاءه في الفريق إن كان هناك من يرغب بشراء بلاي ستيشن 5 بسعر جيد فما كان إلا البعض ممن كانوا يريدون شراءها فأحضرها لهم زلاتان مجاناً على حسابه الشخصي، وقال: "بالنسبة للآخرين قد فات الوقت".

ويقدم ابراهيموفيتش مستويات مميزة مع ميلان الذي يتصدر البطولة برصيد 40 نقطة متقدماً بفارق ثلاث نقاط عن انتر ميلان الوصيف، فيما سجل ابراهيموفيتش 10 أهداف حتى الآن رغم غيابه عن عدد من المباريات بداعي الإصابة.

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