شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يزيد أوجاع المقاولون العرب بثلاثية والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق بيراميدز، فوزاً كبيراً على نظيره المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة فى الجولة السابعة من عمر الدورى الممتاز .

تقدم أحمد سامي لبيراميدز في الدقيقة 42 برأسية رائعة قبل أن يضيف رمضان صبحي الثاني بمهارة في الدقيقة 61، وعاد رمضان صبحي لتسجيل الثالث لبيراميدز والثاني له في هذه المباراة في الدقيقة 85 بعد تمريرة من جانب عبد الله السعيد، وسجل هدف المقاولون العرب الوحيد البديل التونسي هيثم جويني في الدقيقة 93 من عمر المواجهة.

وكان آخر انتصار لبيراميدز في الدورى على حساب الانتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت يوم 1 يناير الجاري، ليعود بذلك الفريق إلى طريق الانتصارات، فيما فشل أبناء المدرب عماد النحاس في تحقيق أي انتصار منذ بداية العام الجديد بعد أن كان آخر انتصار لذئاب الجبل يوم 30 ديسمبر على حساب البنك الأهلي بنتيجة 2-0.

وشهدت المباراة إثارة وندية بين بيراميدز والمقاولون العرب كما شهدت المواجهة مشاركة الحارس المهدي سليمان بعد أن تعرض المخضرم شريف إكرامي لإصابة في شوط المباراة الأول.وبعد المواجهة ارتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 12 ليرتقي إلى المركز الرابع خلف الأهلي والزمالك والجونة في الوقت الذي توقف فيه رصيد المقاولون العرب عند النقطة الرابعة في المركز الـ16 على لائحة الترتيب.