شكرا لقرائتكم خبر عن روني يعلن اعتزاله كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإنجليزي واين روني الدولي السابق، الجمعة اعتزاله كرة القدم، واتجاهه إلى تدريب فريقه الحالي ديربي كاونتي الإنجليزي.

ويملك روني مسيرة رياضية حافلة في الملاعب بدأها مع إيفرتون الإنجليزي ومن ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد وحقق برفقته العديد من الألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي 5 مرات، ودوري أبطال أوروبا موسم 2008.

وعلى الصعيد الدولي يعد روني الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي برصيد 50 هدفاً أحرزها في 119 مباراة دولية.

وكان روني تولى قيادة فريقه ديربي كاونتي بشكل مؤقت بعد إقالة مدربه السابق فيلب كوكو، إلا أن النادي الإنجليزي أعلن عن تعيينه بشكل دائم مدرباً للفريق بعقد يمتد لمدة عامين ونصف.

واعترف روني صاحب الـ35 عاما في تصريحات صحفية سابقة، بأنه يمتلك الطموح والرغبة في دخول عالم التدريب وأنه لطالما كان منفتحاً لدخوله في هذا المجال.

وقال روني أيضاً: «لن أكون شخص طموح إذا قلت بأنني لا أريد الحصول على هذه الوظيفة وتعييني مديراً فنياً للنادي».