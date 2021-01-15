شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يهدد صدارة محمود كهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل رمضان صبحي، جناح بيراميدز، هدفين في لقاء فريقه أمام ضيفه المقاولون العرب، اليوم الجمعة، في الدوري الممتاز.

وأحرز «رمضان» الهدفين الثاني والثالث لصالح بيراميدز في الدقيقتين 61 و85 من عمر المباراة، بعدما تقدم أحمد سامي بهدف لأصحاب الأرض.

ورفع «رمضان» رصيد أهدافه بالدوري إلى 4 أهداف، متساويًا مع محمود عبدالمنعم كهربا، نجم الأهلي، وتقاسم الثنائي صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بعد نهاية منافسات الجولة السابعة للدوري، وفاز بلقب هداف الدوري في الموسم المنقضي عبدالله السعيد، قائد بيراميدز.