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رمضان صبحى يهدد صدارة محمود كهربا

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل رمضان صبحي، جناح بيراميدز، هدفين في لقاء فريقه أمام ضيفه المقاولون العرب، اليوم الجمعة، في الدوري الممتاز.

وأحرز «رمضان» الهدفين الثاني والثالث لصالح بيراميدز في الدقيقتين 61 و85 من عمر المباراة، بعدما تقدم أحمد سامي بهدف لأصحاب الأرض.

ورفع «رمضان» رصيد أهدافه بالدوري إلى 4 أهداف، متساويًا مع محمود عبدالمنعم كهربا، نجم الأهلي، وتقاسم الثنائي صدارة ترتيب هدافي بعد نهاية منافسات الجولة السابعة للدوري، وفاز بلقب هداف الدوري في الموسم المنقضي عبدالله السعيد، قائد بيراميدز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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